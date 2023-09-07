Агентство по развитию фармацевтической отрасли вновь переведено в структуру Министерства здравоохранения. Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Минздрава.

В документе установлено, что агентство «несёт полную ответственность за устойчивое развитие фармацевтической промышленности».

При переводе сохраняется статус агентства как самостоятельного юридического лица, а также действующие источники и порядок финансирования его деятельности.

Указом определено, что базовые цены на медицинские услуги в соответствии с утверждёнными стандартами диагностики и лечения льготной категории лиц за счёт средств государственного бюджета определяются Минздравом по согласованию с Министерством экономики и финансов и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Агентство по развитию фармотрасли было создано указом президента от 7 ноября 2017 года, когда был ликвидирован государственный акционерный концерн «Узфармсаноат». Причиной ликвидации указывались «системные недостатки, негативно сказывающиеся на развитии фармацевтической отрасли», отсутствие единой стратегии развития отрасли и неспособность отечественных фармпредприятийудовлетворять потребности страны в высококачественной и конкурентоспособной продукции.

В декабре 2022 года указом главы государства агентство было передано в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли (его функции в части регистрации лекарств и медицинских изделий остались у Минздрава).

Тогда же, в декабре, после смерти десятков детей в результате приёма сиропа «Док-1 Макс» и других препаратов индийской Marion Biotech был уволен директор агентства Сардор Кариев. Сейчас он является одним из обвиняемых по уголовному делу. Бывший директор СП Jurabek Laboratories Кариев возглавил агентство в феврале 2019 года.