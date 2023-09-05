Компания Brio Group (владеет брендом Oson) сообщила «Газете.uz», что отзывает все запросы по делу о штрафных санкциях со стороны Центрального банка. Платёжный сервис, который накануне уже отключил сервисы трансграничных платежей, намерен выплатить назначенный ЦБ штраф.

«С 5 сентября Oson не оперирует самостоятельно деньгами за рубежом», — говорится в заявлении компании.

В компании заявили, что «решение регулятора обеспечит безопасность транзакций». Комментировать, с чем связан штраф, наложенный на Oson, компания отказалась.

«Мы едины с регулятором в целях обеспечить безопасность пользовательских платежей. Этот инцидент существенно ударил по компании. Сейчас моя главная задача как СЕО — сохранить более сотни своих сотрудников, — прокомментировал основатель и руководитель OSON Фарход Махмудов. — Весь финтех сейчас вместе с банками запустил процесс восстановления функционала приложения, нам предстоит большая работа, чтобы в итоге не пострадали миллионы пользователей».

Фарход Махмудов также подчеркнул, что за семь лет существования компании «мы всегда были подотчётны и прозрачны по отношению к регулятору».

«Большой финтех никогда не был угрозой для денежных операций, однако, он действительно требует обширного менеджмента и стратегического волевого решения развивать технологии. Система работы с банками большой экзамен для отрасли, технически и документально это сложный процесс. Надеемся на взаимное сотрудничество в этом вопросе и верим, что в конечном счёте все эти изменения не остановят развитие рынка», — отметил он.

Напомним, в конце августа стало известно, что Центральный банк Узбекистана оштрафовал Oson за нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций.

Компания прокомментировала штраф и заявила, что более полусотни финтех-организаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорится о запрете с 5 сентября трансграничных межгосударственных транзитных операций. Это означает прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате за игровые сервисы и услуги зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

«С 5 сентября нас и все платёжные организации обязывают, по сути, выключить все международные сервисы. У нас прямые контракты с большими компаниями мирового уровня. Получается, что мы должны расторгнуть все договорённости в одностороннем порядке, сославшись на то, что регулятор, по сути, закрывает рынок», — заявил тогда Фарход Махмудов.

Тогда же он сообщил, что команда юристов Oson занимается выяснением вопроса по штрафу.

Oson является одним из лидеров по международным переводам. По данным собеседника «Газеты.uz», приложение для переводов в Узбекистан использует большое число трудовых мигрантов в России.