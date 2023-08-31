Платёжная организация Brio Group (владеет брендом Oson) прокомментировала «Газете.uz» сообщение Центрального банка Узбекистана о штрафе за нарушение законодательства. Одновременно в компании заявили «о более серьёзных проблемах для финтех-компаний Узбекистана».

«Наша компания работает почти семь лет на рынке, мы никогда не получали предписаний или замечаний, не платили штрафы за нарушения. Более того, по требованию регулятора в рамках процедур предоставляли все данные и работаем прозрачно, — заявил генеральный директор Brio Group Фарход Махмудов. — Команда юристов сейчас занимается выяснением вопроса по штрафу».

Фарход Махмудов.

В Brio Group также завили, что после публикации новости в СМИ более полусотни финтех-организаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорится, что с 5 сентября запрещается осуществление трансграничных межгосударственных транзитных операций. Это означает прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате за игровые сервисы и услуги зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

«С 5 сентября нас и все платёжные организации обязывают, по сути, выключить все международные сервисы. У нас прямые контракты с большими компаниями мирового уровня. Получается, что мы должны расторгнуть все договорённости в одностороннем порядке, сославшись на то, что регулятор, по сути, закрывает рынок», — заявил Фарход Махмудов.

«Насколько это прозрачно и как это повлияет на репутацию Узбекистана среди международного бизнеса, инвесторов для финтеха и IT, глобальных финансовых институтов, остаётся под вопросом», — отметил он.

Brio Group направила запрос о встрече с руководством Центрального банка. В компании считают, что «прозрачный диалог в интересах пользователей, индустрии и зарубежных компаний необходим, чтобы реализовать любые, даже санкционные меры, не нарушая прав бизнеса и миллионов клиентов платёжных систем».

«По сути, нас ведут к тому, чтобы мы покупали эти услуги, возможно, одного конкретного банка. Мы не против этой системы, если правила будут прозрачными, предсказуемыми и равными для всех», — отметил Фарход Махмудов.

«Как руководитель я, конечно, волнуюсь за команду, компанию. Наравне с этим, для нас важно не оставить более 2 миллионов пользователей, большая часть из которых — мигранты из Узбекистана, без возможности просто и удобно переводить деньги близким и оплачивать сервисы», — заключил он.