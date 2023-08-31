Центральный банк Узбекистана в августе оштрафовал платёжную организацию Brio Group (бренд Oson), сообщила пресс-служба регулятора в кратком отчёте о деятельности Комитета банковского надзора ЦБ.

Сообщается, что по результатам контрольных мероприятий в отношении Oson было выявлено нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций. Детали не приводятся.

Вечером 5 августа Oson сообщил, что «по независящим от компании причинам» временно сервис отключён от систем Uzcard и Humo. Об устранении неполадок сервис сообщил днём 7 августа. Гендиректор Oson Фарход Махмудов в интервью Spot тогда заявил, что сервис «никогда не попадал в списки каких-либо предписаний и проверок, связанных с мошенничеством».

ЦБ предупредил платёжные организации и обслуживающие их банки о недопустимости нарушения законодательства и строгих санкциях за это.

Сообщается также, что в августе Комитет банковского надзора рассмотрел вопрос об исключении из реестра одной микрокредитной организации и предупреждении девяти коммерческих банков о мерах и санкциях в связи с нарушениями, выявленными в их деятельности.