Президент Шавкат Мирзиёев своим указом от 27 августа наградил орденами и медалями группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер. Награды присвоены в связи с 32-й годовщиной государственной независимости Узбекистана.

Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, который участвовал в выборах 2021 года и не стал участвовать на досрочных выборах главы государства в 2023 году, поддержав Шавката Мирзиёева, получил орден «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»).

Этим орденом награждаются граждане Узбекистана за выдающиеся трудовые заслуги, способствующие подъёму экономики и культуры, росту благосостояния народа, сохранению мира и стабильности в стране. Награда также предусматривает выплату единовременного денежного вознаграждения в размере 100 базовых расчётных величин (33 млн сумов) и льготы, устанавливаемые законодательством.

Глава Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, который выдвигался кандидатом в президенты на выборах 2023 года, награждён орденом «Дустлик» («Дружба»), который присуждается за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран. Награда предусматривает вознаграждение в размере 30 БРВ (9,9 млн сумов).

Награды также получили некоторые председатели и члены комитетов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

Кроме того, орденом «Мехнат шухрати» («За трудовые заслуги») награждены:

Шухрат Арзиев — директор проекта строительства Uzbekistan GTL;

Рашид Пирматов — председатель правления «Узметкомбината»;

Улугбек Усмонов — гендиректор Enter Engineering.

Орден «Дустлик» получили:

Анвар Салямов — исполнительный директор ООО «Саноат-энергетика гурухи» (SANEG), ранее работавший в Enter Engineering;

Владимир Филипас — директор Uzbekistan Airways Sales, филиала Uzbekistan Airways;

Эльдар Ишимбаев — заместитель гендиректора ООО Uzinfocom;

Тимур Цой — заместитель директора по техническим вопросам дирекции строительства Самаркандского туристического центра;

Мухамаджан Сабиров — директор «Хива курилиш сервис».

Медали «Шухрат» присуждены:

Шухрату Асланову — гендиректору «Шуртан газ кимё мажмуаси»;

Чарос Камчиевой — главе профессиональной управляющей компании Safort Konsensus Kommunal;

Арсену Каспарову — директору по производству фирмы Avangardnaya Kovka;

Алишеру Ёдгорову — первому замглавы дирекции проектов тяжёлой промышленности SANEG;

Алишеру Якубову — директору дирекции строительства Самаркандского туристического центра.

Почётные звания в сфере промышленности, сельского хозяйства присвоены:

Шермату Шамсиеву — директору Мубарекского газоперерабатывающего завода;

Олегу Староверову — первому замдиректора проекта по освоению рудника «Ёшлик-1» АГМК;

Шавкату Шарипову — учредителю предприятия Zarafshon Textile;

Ибрагиму Хамраеву — гендиректору хлопково-текстильного кластера «Мергантекс»;

Рустаму Каланову — советнику хокима Ташкента по вопросам общественности, махалли и старшего поколения.

Ранее президент наградил орденом «Дустлик» восьмерых иностранных инвесторов, которые работают в сферах энергетики, нефтегазовой и банковской отраслях.