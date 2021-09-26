Кандидат: Алишер Кадиров. Слоган кампании: «Развитие, основанное на ценностях»

«Газета.uz» публикует обзор предвыборной программы кандидата в президенты Узбекистана от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишера Кадирова (биография и программа на сайте партии).

В сфере воспитания и образования

1. Принятие государственной программы «Новое поколение»

Для реализации программы воспитания и обучения будет создана единая система «Семья — детский сад — школа», охватывающая период с рождения ребенка до окончания общеобразовательной школы. Родителям с детьми до 18 лет будут оказывать поддержку.

Будет установлено государственное финансирование детских садов и обязательность посещения детского сада в последний год. Увеличатся зарплаты воспитателей, будет вводена ежегодная сертификация их знаний и навыков, количество детей в группа планируется установить не более 15;

Предлагается прекратить возлагать на учителей преподавание предметов, отличных от их специализации. Классное руководство, по мнению кандидата, необходимо возложить на преподавателей дисциплины «Воспитание».

Заработную плату учителей планируется определять согласно рейтинговым баллам, рассчитываемым на основе наблюдения за ведением урока по камерам. При этом учитель, который обучает лучше, должен получать высокую зарплату, а за некачественное обучение предлагается назначать низкую заработную плату.

Педагогу, который занимается преподавательской деятельностью в течение 10 и более лет, предусмотрят 50-процентную надбавку от размера месячной заработной платы. Учителям планируется дать право выхода на пенсию в возрасте 50 лет.

2. Реорганизация инспекции образования при Олий Мажлисе



Ожидается, что Государственная инспекция по надзору за качеством образования будет реорганизована и переведена из Кабинета министров в Олий Мажлис. Она будет выступать наблюдателем в воспитательном и образовательном процессах, а также систематически отчитываться перед парламентом.

«Если и виновник, и орган, выявляющий недостатки, находятся в одном месте, конечно, неизбежно будет соглашение. Поэтому мы считаем важным, чтобы инспекция образования как орган, курирующий процесс образования и воспитания, находилась не в Кабинете министров, а в Олий Мажлисе и регулярно отчитывалась перед доверенными представителями народа», — сказал кандидат.

3. Приватизация в высшем образовании

Министерство высшего и среднего специального образования предлагается упразднить и создается Совет ректоров при президенте Узбекистана. Высшие учебные заведения будут переведены на самоуправление.

Предлагается реформировать систему подготовки профессорско-преподавательских кадров с тем, чтобы государство в качестве основного заказчика полностью финансировало обучение воспитателей для дошкольных образовательных учреждений, учителей общеобразовательных школ, преподавателей вузов.

«Мы считаем, что Министерство высшего образования как орган управления высшими учебными заведениями тормозит их развитие. Потому что оно как административный ресурс превратилось в орган, который стоит над их головами и мешает им. Поэтому у каждого вуза должна быть возможность готовить специалистов на основе собственного менеджмента, собственной избирательной системы и собственной методологии», — сказал Алишер Кадыров.

При этом лидер «Миллий тикланиш» считает, что необходимо перестать думать, что высшее образование является ключом к благосостоянию.

«В Китае, например, от 30% до 35% выпускников средних школ получают высшее образование, а остальные открывают собственное дело», — сказал он.

4. Кардинальное реформирование национальной киноиндустрии

Планируется создать благоприятные условия для повышения квалификации представителей сферы, привлечения опытных специалистов из-за рубежа, а также съемок отечественных художественных и документальных фильмов в историческом и современных жанрах.





В системе государственного управления

1. Создание правовых основ для использования мажоритарной и пропорциональной избирательных систем на выборах в представительные органы

Как ожидается, за счет внедрения этих систем усилится роль политических партий в парламенте. В парламенте, таким образом, будет действовать система, при которой реальную политическую силу будут иметь не депутаты, а партии. Состав министерств будет распределяться исходя из количества депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.

2. Пересмотр полномочий и деятельности местных кенгашей народных депутатов

Предлагается полностью упразднить практику, когда хоким одновременно занимает должность председателя местного кенгаша, значительно усилить роль и надзорные функции местных кенгашей в формировании исполнительной власти и отменить порядок, при котором депутат местного совета может занимать другие должности.

«Утверждение местных бюджетов будет осуществляться не по воле хокима, а по воле народа, по решению местного кенгаша», — сказал кандидат.

3. Кардинальные реформы судебно-правовой системы

Системные изменения планируется осуществить путем создания системы гарантии правосудия в судебной власти, ускорения процессов «смены крови» в системе и привлечения в сферу представителей нового поколения.

«Несмотря на то, что сегодня в судебной системе соблюдены все требования закона, суд не может удовлетворить требования справедливых людей. Мы думаем, что это кадровый вопрос», — отметил Алишер Кадыров.

Предлагается создать независимый следственный комитет, деятельность которого будет налажена в статусе никому не подчиняющегося ведомства.

Учреждения исполнения наказаний предлагается передать от Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции.

По развитию экономики в стране

1. Принятие пятилетней государственной программы для прекращения участия государства в экономике

В первую очередь, планируется упразднить монополии, принять «радикальные меры» по устранению роли государства в экономике, трансформировать предприятия с участием государства. Государственные доли предприятий, «являющихся бременем для государственного бюджета», должны быть реализованы стратегическим инвесторам.

Предлагается создать систему, при которой все льготы и преференции будут устанавливаться только законом, и прекратить «ставшее традицией предоставление льгот и преференций посредством указов президента и решений правительства».

Сферу коммунальных услуг планируется приватизировать. Сторона, оказывающая коммунальные услуги, будет реорганизована в заинтересованную обслуживающую сторону. Для частных предпринимателей создадут приоритетные возможности.

«Мы за вывод системы реализации энергии из ведения государства. Сегодня газодобывающая компания может принадлежать государству, но если компания-продавец установит связь с потребителями на основе рыночных систем, то она никогда не согласится продавать товар по цене ниже себестоимости. Поэтому они будут получать прибыль, ремонтировать инфраструктуру и обеспечивать регулярную подачу электроэнергии населению», — сказал Алишер Кадыров.

Кроме того, предлагается до 2026 года объявить амнистию капитала, а для предпринимателей — налоговую амнистию.

«Если мы объявим налоговую амнистию для всех предпринимателей к 2026 году и дадим им возможность устранить все подобные недостатки, я думаю, что роль теневой экономики в экономике Узбекистана резко сократится, и все захотят работать прозрачно и открыто», — считает кандидат.





2. Внедрение в качестве альтернативы исламской финансовой системы

Для этого предлагается внести поправки в Гражданский кодекс и в закон «О банках и банковской деятельности». Для категории предпринимателей, не сотрудничающих с действующей банковской и финансовой системой ввиду вероисповедания, предлагается создать законодательную основу их участия в экономической жизни страны.

3. Обязательное страхование сотрудников



Планируется обеспечить социальную защиту работников и гарантировать в трудовом договоре все условия — от защиты здоровья работника до социальных требований.

4. Внедрение новой системы поддержки малообеспеченных слоев населения, «основанной на ценностях»



Предлагается наладить систему поощрений, в том числе рекомендовать к государственным наградам граждан, применяющих традиции благотворительности, спонсорства, пожертвований и закята (обязательного ежегодного налога в исламском праве, выплачиваемого с различного вида доходов и имущества). Предпринимателям, трудоустраивающих членов малообеспеченных семей, могут быть предложены налоговые льготы.

«Одно из самых важных предложений в нашей программе — адаптировать рабочий график женщины к ее семье так, чтобы это не повлияло на заработную плату. Следует сократить рабочее время женщин с детьми в возрасте до 18 лет. Если мы отправим ее домой хотя бы на час или два раньше, мы сможем воспитать наших детей так, как мы желаем», — считает он.

В сфере обеспечения социальной справедливости, уважительного отношения к ценностям и свободы граждан

1. Введение ответственности за неуважительное отношение к национальным обычаям, традициям, ценностям

Конституцию предлагается дополнить нормами, предусматривающими административную ответственность за неуважительное отношение к национальным обычаям, традициям, ценностям узбекского народа.

2. Принятие программы «Ислам — источник просвещения»



Планируется увеличить квоты на поступление в исламские образовательные учреждения, популяризировать курсы по изучению Корана и поощрять научные исследования в области религиоведения.

3. Усиление правовых основ для превращения узбекского языка в «широко используемый, созвучный современному прогрессу язык»

Планируется выплачивать субсидии для бесплатных курсов обучения узбекскому языку. Представителям других национальностей, применяющим в делопроизводстве узбекский язык, будут выплачиваться надбавки в размере до 25% заработной платы.

Для присуждения ученой степени обязательным условием станет перевод на узбекский язык произведений научной литературы, относящихся к сфере исследования.





4. Продолжение процесса обеспечения свободы слова и демократизации общества

СМИ предлагается освободить от налога на добавленную стоимость. Кроме того, планируется ввести систему, при которой президент будет высказывает в СМИ персональное отношение к обращениям, набравшим 50 тысяч голосов.

5. Преобразование народных приемных в центры бесплатных юридических консультаций

Народные приемные в качестве первой инстанции суда, интегрированные с административной судебной системой, планируется преобразовать в систему, предоставляющую гражданам консультационные услуги. Каждое обращение будет проходить правовую оценку.

Предлагается упразднить практику взимания государственной пошлины за обращение физических лиц в суд.

6. Создание алиментного фонда

Алименты, не уплаченные в течение трех месяцев, предлагается выплачивать за счет средств фонда, а возмещаться они будут путем ограничения свободы плательщика или его принуждения к труду.

В сфере внешней политики

В Конституцию Узбекистана предлагается включить нормы, запрещающие участие в проектах, влияющих на суверенитет страны и дискриминирующих национальные ценности, а также не допускающие никакое экономическое, социальное и политическое сотрудничество, не соответствующее не только экономическим интересам, но и ценностям.

Предлагается ускорить вступление во Всемирную торговую организацию.

Планируется создать «Клуб общения узбекистанцев, проживающих за рубежом», площадку для диалога с узбеками, проживающими в различных уголках мира, а также Фонд поддержки узбеков, проживающих за рубежом, и Фонд продвижения узбекских национальных ценностей.

Приоритетным направлением внешней политики Узбекистана предлагается определить налаживание тесных экономических и политических отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном.