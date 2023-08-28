Председатель правления «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков в ходе пресс-тура в Кашкадарьинской области 25 августа назвал неверными официальные данные по добыче газа в Узбекистане.

«На совещании в Бухаре президент сказал одну фразу: „Предстоящая зима будет другой“. Действительно, у народа возникает вопрос: „Что именно будет другим?“. Мы видим, что в новостях большие претензии в нашу сторону. „Добыча газа упала. Упала по сравнению с прошлым годом. Они меняют свой план“. Это неверная информация. В каком смысле? Мы знаем текущую проблему, [добыча] не упала. Мы знаем о реальной проблеме. У нас чёткие меры по борьбе с этой проблемой», — заявил он в сюжете Kun.uz.

По его словам, специалисты компании знают, какие задачи им необходимо решать, а также объём необходимых средств для достижения целей.

«Президент строго поручил, исходя из положения прошедшей зимой… Наша сегодняшняя подготовка: а что, если не будет возможности для импорта газа из соседней страны? Могут быть разные причины. Зима, которая пришла к нам в прошлом году, пришла и в соседние страны», — сказал глава «Узбекнефтегаза».

Баходиржон Сидиков сообщил, что определены меры для предотвращения дефицита газа в зимний сезон, который в прошлом году составлял 15−20 млн кубометров в сутки.





Он также озвучил данные по запасам углеводородов в стране. По его словам, на сегодняшний день в Узбекистане имеется 296 нефтегазовых месторождений с подтверждённым объёмом газа в 1,85 трлн кубометров и жидких углеводородов на 150,3 млн тонны. «Узбекнефтегазу» принадлежат 122 месторождения (из которых 35 законсервированы) на 933,2 млрд кубометров (50,3%) и 53,3 млн тонн.





Согласно данным Агентства по статистике при президенте, добыча газа в Узбекистане в январе-июле 2023 года составила 27,47 млрд кубометров и снизилась на 9,5%, или 2,87 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне этого резко вырос импорт — за этот период из-за рубежа приобретён газ на 201 млн долларов, что на 49,1% больше прошлогоднего показателя.

В апреле министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что в основном снижение производства газа пришлось на «Узбекнефтегаз», поскольку «75−80% месторождений компании уже выработаны». Он отмечал, что динамика добычи газа в Узбекистане изменится в позитивную сторону со второго полугодия, однако показатели остаются намного ниже прошлогодних.

Кроме того, «Узбекнефтегаз» снизил прогноз по добыче природного газа на 2023 год на 1,8 млрд кубометров — с 34,1 млрд до 32,3 млрд кубометров. Судя по графику, представленному первым заместителем главы компании Бехзодом Усмановым, естественная добыча на текущих месторождениях будет падать и дальше, а для поддержания производства на уровне 34,1 млрд кубометров в 2024 году потребуется компенсировать 4,6 млрд кубометров газа за счёт геологоразведки, в 2025 году — 7,1 млрд кубометров, в 2026 году — 9,6 млрд кубометров.