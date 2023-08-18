Узбекистан не может обеспечить высокий уровень экономического роста за счёт продажи нефти и газа. Об этом на встрече с предпринимателями 18 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счёт продажи нефтегазовых ресурсов, как некоторые страны. У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, — нужны нам, поскольку население увеличивается. Мы не можем продавать. Мы в этом направлении делаем многое. Дай Бог, в этом году зимой население почувствует проделанную работу. Ещё раз скажу: мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счёт продажи нефти и газа», — сказал он.

«Наша нефть и газ — это качественные продукты высокой стоимости, которые создаются из сырья инициативными и предприимчивыми предпринимателями. У нас нет возможности продавать газ и нефть, нам самим нужно. Мы же создаём добавленную стоимость из хлопка», — заявил глава государства.

По его словам, в Узбекистане ведётся работа над созданием добавленной стоимости из сырья и ресурсов. «Если взять каолин, мы сейчас завозим каолиновую продукцию. У нас берут каолин и продают нам обратно как продукт. Мы завозим уголь, хотя у нас в резервах есть и уголь, и каолин. Но мы этим не занимались до недавнего времени… В этой сфере будут созданы большие возможности, средство, условия, реализованы крупные проекты», — сказал президент.

Как мы сообщали ранее, за шесть первых месяцев года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне в июне страна увеличила экспорта природного газа в Китай. В стоимостном выражении поставки выросли до 85,3 млн долларов, что на 9,1% больше, чем в мае.

По данным Агентства статистики, в января-июне Узбекистан импортировал газ на 200 млн долларов, что в 2,6 раза больше, чем за первую половину прошлого года. Газ покупается по контрактной цене и реализуется населению по сниженной стоимости. Для покрытия этой разницы в 2023 году из госбюджета запланировано выделение 14,2 трлн сумов.