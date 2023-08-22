Добыча газа в Узбекистане в январе-июле 2023 года составила 27,47 млрд кубометров и снизилась на 9,5%, или 2,87 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, которые изучила «Газета.uz».

За январь-июль (в % к предыдущему году).

В январе было добыто 4,31 млрд кубометров газа (-7,5% по сравнению с январём 2022 года), в феврале — 3,85 млрд (-9% к февралю прошлого года), в марте — 4,16 млрд (-12,96%), в апреле — 3,94 млрд (-8,1), в мае — 3,6 млрд (-11,2%), в июне — 3,7 млрд (-8,9%).

В прошлом месяце добыча выросла до 3,9 млрд кубометров, что больше показателя предыдущего месяца, но на 8,3% ниже, чем в июле 2022 года (4,26 млрд кубометров).

За январь-июль (в % к предыдущему году).

Производство электроэнергии за первые семь месяцев увеличилось на 5,5%, или на 2,35 млрд кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 42,9 млрд до 45,3 млрд кВт·ч.

В первые месяцы после энергокризиса в январе выработка была ниже прошлогодних показателей. Однако с весны производство резко увеличилось, а в июле выработка электричества выросла на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем — до 7,18 млрд кВт·ч. В то же время это на 12,1% больше, чем в июле прошлого года (6,4 млрд).

Стоит отметить, что предварительные данные по производству электроэнергии за март, апрель, май, июнь и июль были пересмотрены Агентством статистики в сторону увеличения. Разница между предварительными и окончательными данными по производству за пять месяцев превышает 7,3 млрд кВт·ч. В Министерстве энергетики ранее отмечали, что Статагентство не учитывает показатели станций, построенных в рамках государственно-частного партнёрства (в том числе солнечные фотоэлектростанции). В агентстве поясняли, что эти станции являются малыми объектами, которые по законодательству предоставляют данные раз в год, а не каждый месяц, как крупные предприятия.

Напомним, что более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.

Производство тепловой энергии за семь месяцев упало на 8,1%, газового конденсата — на 6,6%.

Добыча угля за январь-июль уже превысило прошлогодние показатели после резкого падения в предыдущие месяцы. Объёмы достигли 3,1 млн тонн (+5,5%), в том числе в июле — рекордные за последние годы 608,3 тысяч тонн, что на 38,3% больше июля 2022 года.

За январь-июль (в % к предыдущему году).

Рост добычи нефти продолжает замедляться и достигло 456 тысячи тонн (+0,8% к первой половине прошлого года). В июле произведено 64,7 тысячи тонн, что на 6,1% меньше прошлогоднего показателя.

За январь-июль в Узбекистане произведено 784,1 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года больше на 18,8%, или на 121,5 тысячи тонн. После резкого падения добычи в мае из-за ремонта на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе в июне выпущено более чем в два раза больше топлива — 100,1 тысячи тонн, а в июле — 133,2 тысячи тонн.