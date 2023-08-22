Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе-июле 2023 года составил 34,97 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6 млрд долларов, или на 23,3%. Это следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт

Экспорт вырос на 31% - до 14,95 млрд долларов, импорт — до 20,02 млрд (+18,1%). Дефицит внешней торговли превысил -5,07 млрд долларов, что меньше прошлогоднего показателя ($5,54 млрд). Разрыв удалось сократить только благодаря резкому росту экспорта золота.

В частности, за семь месяцев Узбекистан продал золота на 5,64 млрд долларов, что в 2,1 раза больше января-июля 2022 года ($2,97 млрд) и больше чем за весь 2022 год ($4,11 млрд) На этот драгметалл приходится 37,7% всего экспорта страны. Только в июле было реализовано золота на 1,26 млрд долларов (хотя золотовалютные резервы снизились), тогда как в июне продаж не было.

Доля промышленных товаров в экспорте сократилась с 23,6% до 16,3% на фоне снижения поставок с 2,7 млрд до 2,4 млрд долларов.

Экспорт без учёта золота вырос только на 10,4% — до 9,3 млрд долларов.

Продажа овощей и фруктов увеличилась до 688,4 млн долларов (+26,1%), зерновых — 281,3 млн долларов (+70%), нефти и нефтепродуктов — 142,7 млн долларов (+73,1%), детали и принадлежности автомобилей — 203,7 млн долларов (+32,4%), канцелярских машин и оборудования для автоматической обработки данных — 20,3 млн долларов (в 19,6 раза), оборудование электросвязи, звукозаписи — 65,8 млн долларов (в 3,9 раза).

При этом упали поставки текстильной продукции на 3,9% — до 1,86 млрд долларов, газа — до 341,9 млн долларов (-35%), электричества — до 47,2 млн долларов (-22,4%), удобрений — до 154,3 млн долларов (-44,1%), цветных металлов — до 809,6 млн долларов (-13,4%).

Объём экспорта туризма составил 1,24 млрд долларов (42,1% в объёме услуг). Для сравнения этот показатель за январь-июль прошлого года составлял 732,5 млн долларов, а за этот период 2021 года — 175,9 млн долларов. То есть за два года доходы от туризма выросли в 7 раз.

Импорт

Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 669,6 млн долларов (+16,1%), сахара, изделий из сахара и мёда — 326,1 млн долларов (+13,3%), кофе, чай, какао, пряности — 198,5 млн долларов (+26,5%), растительные масла и жиры — 197,2 млн долларов (+89%), овощей и фруктов — 195,4 млн долларов (+18%), мяса и мясопродуктов — 171,1 млн долларов (+8,1%), молочных продуктов и яиц — 121,8 млн долларов (+39,7%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1 млрд долларов (+59,6%), угля, кокса и брикета — 98 млн долларов (+56,6%). Поставки газа остаются на уровне 201 млн долларов, в июле было импортировано газа на 1 млн долларов, в июне — 48,8 млн долларов. В марте Узбекистан импортировал газ на 151,2 млн долларов.

Импорт автомобилей вырос до 832,8 млн долларов (+80,7%), запчастей — до 801,8 долларов (+8,6%), самолётов и других летательных аппаратов — 482,1 млн долларов (2,2 раза).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 840,1 млн долларов (-7,4%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост. Это может быть связано с введением маркировки лекарств. Читатели «Газеты.uz» сообщают, что сталкиваются с трудностями при поиске импортных лекарств, которые раньше покупали без проблем. Кроме того, цены на них сильно выросли.