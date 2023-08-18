Президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с бизнесменами 18 августа высказался о важности Трансафганской железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и назвал ее «самым подходящим путём для Узбекистана», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, сейчас наиболее острой проблемой для предпринимателей является транспортные расходы.

«Во-первых, будет правильно сказать, что [существующие сейчас дороги] являются дорогими, длинными и небезопасными… Если бы за 30 лет была построена железная дорога „Кыргызстан — Узбекистан — Китай“, ваши условия и себестоимость были бы сейчас совсем другими», — сказал он.

Глава государства отметил, что железная дорога, проходящая через Афганистан, станет «самым лучшим, дешёвым и безопасным путём» в Южную Азию.

«Представьте, — дай Бог, эти дни все равно наступят, если эти две железные дороги будут построены, — насколько устойчивой будет наша экономика. Мы ни от кого не будем зависеть. Если будут построены эти две большие железные дороги, мы тоже станем страной, которая будет получать выгоду через [транзитный] тариф», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре 2021 года. Но смена власти в Афганистане затормозила проект. Тем не менее, в декабре временное правительство Афганистана подключилось к нему. На территории этой страны 18 июля 2022 года начались экспедиционные работы для определения маршрута Трансафганской железной дороги и технико-экономического обоснования проекта.

Узбекистанский институт «Боштранслойиха» оценивал расходы на строительство дороги в 4,6 млрд долларов, Пакистан — в 8,2 млрд долларов. По сообщениям СМИ, проект оценивается на сумму от 4,8 млрд до 6 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяжённостью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

В июле начался финальный этап переговоров по проекту.