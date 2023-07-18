Узбекистан, Пакистан и Афганистан на встрече в Исламабаде приступили к заключительному этапу переговоров по строительству Трансафганской железнодорожной линии «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Стороны обсуждают механизмы привлечения финансирования, строительство, технические детали и сроки реализации, говорится в сообщении.

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре 2021 года. Но смена власти в Афганистане затормозила проект. Тем не менее, в декабре временное правительство Афганистана подключилось к проекту. На территории этой страны 18 июля 2022 года начались экспедиционные работы для определения маршрута Трансафганской железной дороги и технико-экономического обоснования проекта.

Как сообщает пакистанское издание Dawn, во вторник страны подпишут совместный протокол о маршруте железной дороги, которая будет проходить через Термез в Узбекистане, Мазари-Шариф и Логар в Афганистане и завершится в Пакистане через пограничный переход Харлачи (Куррам).

Узбекистанский институт «Боштранслойиха» оценивал расходы на строительство дороги в 4,6 млрд долларов, Пакистан — в 8,2 млрд долларов. По сообщениям СМИ, проект оценивается на сумму от 4,8 млрд до 6 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяжённостью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

В то же время линия будет поддерживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.

По оценкам узбекской стороны, которую приводит Dawn, железная дорога сократит время доставки грузов между Узбекистаном и Пакистаном примерно на пять дней. Стоимость перевозки грузов также будет снижена не менее чем на 40%. Предполагается, что проект будет завершён к концу 2027 года, а к 2030 году поезда смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.

Пакистан надеется, что строительство этой железной дороги приблизит Центральную Азию к 230-миллионному населению Пакистана и откроет возможности для торговли со странами Аравийского моря.

По данным УТЙ, все три страны «проявляют высокую заинтересованность и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству».