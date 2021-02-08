Совместный план действий («Дорожная карта») по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» принят 2 февраля в Ташкенте по итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Сроки строительства железной дороги с расчетной протяженностью 600 км с колеей 1520 мм могут составить до 5 лет. При этом, строительство высоковольтной линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и энергопроекта CASA-1000, предусматриващих создание условий для поставки сезонных излишков гидроэлектроэнергии из стран Центральной Азии для покрытия растущего спроса на электроэнергию в Афганистане и Пакистане, позволит снизить затраты на строительство совпадающих участков дороги, говорится в сообщении.

По данным МИВТ, в дальнейшем не исключаются перспективы электрификации дороги, что «существенно повысит экономическую эффективность перевозки грузов».

Согласно «Дорожной карте», в марте — апреле текущего года будет организована совместная международная экспедиция для изучения маршрута железной дороги и подготовки материалов для проектирования. Экспедиция проведет в Афганистане комплекс геодезических, геологических, гидрогеологических и топографических исследований. Это позволит собрать и проанализировать информацию о потенциальных грузообразующих и грузопоглощающих регионах, а также крупных месторождениях полезных ископаемых Афганистана, расположенных в шаговой доступности от трассы пролегания будущей дороги. На основе материалов полевой экспедиции будут согласованы ключевые вопросы разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

По данным МИВТ, с привлечением международных консалтинговых компаний также планируется исследовать трафик перевозки экспортно-импортных грузов по маршруту «Южная Азия — Афганистан — Центральная Азия — Российская Федерация — Восточная Европа».

Исследование охватывает внешнюю торговлю и грузооборот стран Центральной Азии, Южного Кавказа со странами Южной Азии. Будут изучены крупные инвестиционные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии с участием Пакистана и Индии, а также стран Юго-Восточной Азии.

Как отметили в министерстве, в 2025 году объем торговли Индии и Пакистана с Афганистаном и странами СНГ может составить 20 млрд долларов и 6 млрд долларов соответственно. Сейчас грузы между странами Южной Азии и Юго-Восточной Азии и странами СНГ перевозятся преимущественно морским транспортом. Азиатский банк развития, реализующий международную программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) может выступить в качестве координатора предпроектного исследования.

В ходе трехсторонних переговоров руководители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международной финансовой корпорации развития (США) подтвердили заинтересованность в совместной реализации данного проекта.

Всемирный банк с участием причастных министерств и ведомств Афганистана, Пакистана и Узбекистана предложил разработать модель финансирования строительства железной дороги, определить механизмы привлечения и использования финансовых средств. Участники форума одобрили предложение ВБ взять на себя координирующую роль в вопросах продвижения проекта, говорится в сообщении.

«Дорожная карта» предусматривает детальную проработку с международными финансовыми институтами и правительствами стран-доноров модели управления железной дороги, включая вопросы владения, поставки и технического обслуживания провозного и подвижного состава, содержания железнодорожного пути и объектов инфраструктуры, формирования тарифной и транзитной политики, а также механизма возврата инвестиций.

Для реализации проекта создана совместная рабочая группа, возглавляемая руководителями железнодорожных администраций стран-участниц проекта. Координация будет вестись созданными в трех странах постоянно действующими офисами и уполномоченными ответственными должностными лицами.

На встрече отмечалось, что государства Центральной Азии и Афганистан не имеют свободного выхода к международным морским портам. В этой связи они несут существенные транспортно-транзитные расходы, которые в 2−3 раза превышают аналогичные затраты стран, имеющих свободный доступ к морским коммуникациям. В этих условиях строительство железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» позволит сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Так, по экспертным оценкам, полная реализация транспортно-инфраструктурного потенциала Афганистана позволит сократить время транспортировки товаров, например, из Узбекистана в Пакистан с 30−35 до 10−15 дней, отметили в МИВТ. Перевозки грузов по новой железной дороге могут снизить транспортные расходы между Россией и Пакистаном на 15−20%, а между странами Центральной Азии с Пакистаном — на 30−35%.

Прогнозируется также рост транзита грузов между странами Юго-Восточной Азии и Восточной Европы по железным дорогам России, Казахстана и Узбекистана. Так, по данным участников встречи, ежегодные темпы роста объема грузоперевозок по железным дорогам РФ, Казахстана, Узбекистана и Афганистана в последние годы составили 25%. В 2020 году по этой дороге перевезено 4 млн тонн грузов, что свидетельствует о высокой динамике восстановления экономики Афганистана. По предварительным данным, уже в первые годы с момента начала эксплуатации железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.

«Создаваемый маршрут призван связать между собой наиболее протяженные в мире международные железнодорожные пути, что сформирует новую парадигму международного торгово-экономического сотрудничества в масштабе континента и станет прочной платформой для устойчивого развития и повышения уровня жизни населения многих стран», — говорится в сообщении.

По данным турецкого «Анадолу», в прошлом месяце три страны подписали совместный запрос на получение кредита в размере 4,8 млрд долларов от международных финансовых организаций для проекта Трансафганской железной дороги.

12 ноября 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утвердив мероприятия по реализации всех аспектов проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешевар», дающего возможности выхода к портам Пакистана. Согласно документу, начать строительство дороги планируется в сентябре 2021 года.

Правительства Узбекистана и Афганистана в декабре 2017 года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат».