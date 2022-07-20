Узбекистан, Пакистан и Афганистан совместно приступили к практической реализации проекта железнодорожного сообщения «Термез — Пешавар». Об этом сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на государственного министра иностранных дел, специального представителя Пакистана по Афганистану Мухаммада Садика Хана.

По его данным, 18 июля начались экспедиционные работы на территории Афганистана для определения маршрута и технико-экономического обоснования проекта.

«Правительство Пакистана вместе с узбекскими коллегами будет активно работать по данному вопросу, особенно для привлечения финансовых средств для скорейшего начала строительно-инженерных работ», — сказал Мухаммад Садик Хан.

Он добавил, что руководство Пакистана расценивает проекты взаимосвязанности и строительства железных дорог как game changer (факторы, меняющие правила игры), «которые действительно изменят реальность в социально-экономической жизни наших регионов».

Напомним, в феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект железной дороги оценивается в 5 млрд долларов.

Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

Полная реализация транспортно-инфраструктурного потенциала Афганистана позволит сократить время транспортировки товаров, например, из Узбекистана в Пакистан с 30−35 до 10−15 дней. Перевозки грузов по новой железной дороге могут снизить транспортные расходы между Россией и Пакистаном на 15−20%, а между странами Центральной Азии с Пакистаном — на 30−35%.