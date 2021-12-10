Представители Узбекистана, Казахстана, России и Пакистана приступили к обсуждению с временным правительством Афганистана проекта строительства Трансафганской железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Трехсторонние (Узбекистан, Афганистан, Пакистан) и многосторонние (Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан) переговоры с участием представителей министерств и ведомств этих стран по проектированию и строительству этой железнодорожной линии прошли в Ташкенте.

По итогам встреч стороны договорились в ближайшее время изучить варианты железнодорожной линии на месте, регулярно проводить заседания рабочих групп и привлекать к проекту международные финансовые институты после разработки предварительного технико-экономического обоснования, говорится в сообщении.

Стороны отметили важность проекта в укреплении добрососедских связей, развитии межрегионального сотрудничества в области международных транспортных коммуникаций и торговых связей, а также углублении сотрудничества в различных отраслях экономики, добавили в пресс-службе.





Ранее МИД Узбекистана сообщал, что новые власти Афганистана готовы в кратчайшие сроки приступить к реализации совместных с Узбекистаном инфраструктурных проектов в стране, в частности, строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Начало строительства нового трансафганского железнодорожного коридора связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования.

В начале февраля Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали «дорожную карту» по строительству данной железной дороги. Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре. По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около 5 млрд долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.