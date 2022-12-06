Стоимость строительства Трансафганской железной дороги может быть значительно выше изначальных расчётов. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пакистанское издание Samaa.

Новую примерную стоимость проекта озвучил секретарь Министерства железных дорог Зафар Ранджа на заседании комитета по железнодорожной инфраструктуре Сената Пакистана в понедельник.

По расчётам ведомства, реализация проекта железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» обойдётся в 8,2 млрд долларов.

В начале февраля 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали «дорожную карту» по строительству данной железной дороги. По расчётам участников проекта, его предварительная стоимость составляла около 5 млрд долларов.

Новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре 2021 года. Но смена власти в Афганистане затормозила проект. Тем не менее, в декабре временное правительство Афганистана подключилось к проекту.

В июле начались экспедиционные работы на территории Афганистана для определения маршрута и технико-экономического обоснования проекта.

На международной конференции по Афганистану в июле компания «Узбекистон темир йуллари» представила детали проекта будущей магистрали. Как сообщает Spot, реализовать проект планируется до 2027 года.

Институт «Боштранслойиха» оценил расходы на строительство дороги в 4,6 млрд долларов. Ожидается, что её запуск ускорит доставку грузов между Узбекистаном и Пакистаном до трёх-пяти дней, а также сделает её в три раза дешевле.