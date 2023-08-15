Дефицит воды в Узбекистане к 2030 году может достигнуть 7 миллиардов кубических метров. Гражданам сложно представить, что означают эти цифры, однако кризис ощущается уже сегодня.

Недавно «Узбеккосмос» опубликовал спутниковые снимки ледников на пике Аделунга в Ташкентской области, объёмы которых продолжают сокращаться из-за ускоренных темпов потепления. Из-за дефицита воды в Каракалпакстане планировалось резко сократить площади для выращивания риса. С 1 августа в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях тарифы на питьевую воду повысились почти в два раза. С 20 августа повышение ожидается и в Ташкентской области. Острую нехватку питьевой воды этим летом ощутили Бишкек и Астана, а в августе Кыргызстан на фоне маловодия приостановил подачу поливной воды в Казахстан. Все эти факты говорят о том, что проблема ближе, чем нам может казаться.

«Газета.uz» связалась с жителями ряда областей Узбекистана и узнала, как обстоят дела с водоснабжением, удаётся ли экономить воду, а также как население относится к повышению тарифов.

Дилдора, жительница махалли «Тинчлик». Янгиюльский район, Ташкентская область

Водопровод в нашей махалле проведён у всех, но воды давно ни у кого нет. Раньше хотя бы в арыках вода была, но в последние несколько лет уже и её нет. Дадут воду на день, и потом несколько месяцев без неё сидишь. Зимой воды нет вообще.





Из махалли приходят и требуют платить за воду, но я, конечно, отказываюсь. И так расходы серьёзные: нас в семье восемь человек — на всех уходит четыре тонны воды в месяц. Раз в две недели заказываем машину с двумя тоннами воды. Обходится она в 200 тысяч сумов. Для нашего бюджета 400 тысяч — это серьёзные деньги.

Жительница махалли «Янги хаёт». Хива, Хорезмская область

Система водоснабжения в Хиве толком не работает, в некоторых частях города водопроводные трубы отрезаны от централизованной системы. У нас вода есть, но включают её на два часа. Для питья она не пригодна — только для бытовых нужд.

Питьевую воду нам привозят фильтрованную. В городе много небольших организаций, которые занимаются подготовкой воды к употреблению в пищу. Её привозят на заказ: машина громко сигналит, когда заезжает в махаллю или квартал. Обычно мы покупаем воду раз в неделю или раз в 10 дней — на четверых взрослых и двоих детей уходит 140−160 литров.

Водопроводная вода стала «жёсткой», с повышенной минерализацией. В ней теперь много солей. Сильно ухудшилось качество водопроводной воды. А за последние десятилетия изменилось и её количество.

По рассказам бабушки, лет 40−50 назад для бытовых нужд и питья они использовали воду из арыков, проложенных перед домом, и близлежащих каналов. Несмотря на пустынный климат нашего региона, тогда засухи и засоления почв не предвиделось. Амударья гремела и бушевала, отходящие от неё каналы распределялись по всем уголкам Хорезма. Развивались рыбное хозяйство, хлопководство и рисоводство.





А теперь же у нас стоят насосы. Сколько себя помню, они всегда были. Один насос качает воду из-под земли. Эта вода настолько солёная, что приравнивается к технической. К устройству прикреплён свой счётчик. Насос подключён к отдельной раковине и используется редко. За несколько лет раковина эта покрылась солью цвета ржавчины.

Подземной водой мы иногда поливаем огород. Но если не чередовать полив водой из водопровода, то растения быстро погибают. На один полив требуется примерно один-два кубометра воды. Её стоимость входит в ежемесячные счета.

Второй насос подключён к центральной системе и больше служит как резервуар, поэтому не влияет на водообеспеченность соседей. Он накапливает воду, пока работает центральная система. Когда воду отключают, мы пользуемся накопленной. Таким оборудованием оснащён практически каждый дом.

К счастью, электричество отключают не так часто и ненадолго, поэтому проблем с работой насосов мы не ощущаем. Перебои случаются в аномально жаркие и холодные дни. Это связано с нагрузкой на трансформаторы из-за растущего энергопотребления. Свет иногда отключают для профилактики, иногда для ремонтных работ, но перед этим местных жителей информируют через Telegram-каналы.

Случается, что электроэнергию отключают без предупреждения. Тогда мы остаёмся и без воды, и приходится только ждать. Благо, в доме всегда есть привозная питьевая вода. В случае таких непредсказуемых отключений электроэнергии мы используем её и для бытовых нужд.

Обычно воду включают по графику с 19:00 до 21:00. Но этим летом в «чиллю» воду давали два-три раза в неделю. Когда в город приезжают важные гости, воду и электричество дают беспрерывно, несмотря на погодные условия.

Даже если цены на питьевую воду повысят и в нашем регионе, на бюджет нашей семьи это не повлияет. Но у людей разный уровень дохода. На бюджете некоторых семей повышение может отразиться.





Воду нужно экономить и использовать рационально не из-за повышения тарифов, а из-за её нехватки. Возможно, с целью экономии и повысили тарифы, но сами люди готовы заплатить любую цену за глоток жизни.

За последние годы усилились не только проблемы с водой, но и сам климат ухудшился, что, в свою очередь, приводит к различным заболеваниям среди населения. Из-за употребления большого количества соли повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, появляются камни в почках.

На самом деле у проблемы глобальные масштабы. Песчаные бури с берегов Аральского моря доходят не только до соседних стран, но и до некоторых регионов Европы. Что говорить о Хорезме и других регионах Узбекистана. Во всём этом много политики, но если вдаваться в подробности, статья о дефиците воды поменяет своё русло.

Акмаль Сражатдинов, махалля «Достлык». Турткульский район, Каракалпакстан

В нашей махалле централизованная система водоснабжения. Качество воды среднее. Раньше она была вовсе мутной, сейчас стала чище. Из-за неправильной укладки водопроводных труб и низкого давления вода не доходит до некоторых домов улицы. В нашем доме воды нет уже целый месяц.

У нас и у всех соседей установлены насосы, но и они никак не помогают, поэтому нам приходится каждый день ходить за водой к соседям, у которых она есть. За один раз мы берём примерно 40 литров, но делаем несколько заходов. За водой обычно ходят женщины или дети, иногда пользуемся машиной.





Нас в семье шесть человек, в день мы пьём минимум 8 литров. Остальную воду тратим на приготовление еды. У нас есть огород, но его орошаем водой из речки или солёной — из-под земли. Её же используем для гигиенических и бытовых нужд.

У нас, кроме этого, часто отключают воду, но зимой таких проблем почти нет. Об отключениях я узнаю из Telegram-канала Turtkul24.

Проблем с водой с каждым годом больше. Мы и остальные граждане часто обращаемся в разные органы, но загвоздка ещё в том, что у нас старые трубы везде и часто приходят сообщения об утечках воды.

Моя семья и так экономит воду, несмотря на тарифы, ведь её попросту нет. Для повышения цен на воду у нас должна быть эта самая вода и не должно быть никаких проблем с ней.

Житель Термеза, Сурхандарьинская область

Мы живём в частном доме. Вода к нам поступает из ближайшего водозабора. Качество воды всегда было средним, таким и остаётся по сей день. Мы пьём воду из-под крана, её же используем для других нужд.

Напор воды в доме не очень хороший, поэтому уже 25 лет используем насосы. Водообеспеченность соседей они не ограничивают. Иногда напор воды нормальный, и насосы использовать не приходится.





Иногда из-за отсутствия электричества остаёмся без воды, но мы давно нашли решение: покупаем питьевую воду в магазине. Отключения воды тоже случаются — раз в неделю и ненадолго.

Проблемы с водой немного усилились в последнее время. Давление упало, потому что люди теперь поливают свои приусадебные участки, ведь оросительная система города не работает.

Я думаю, что повышение тарифов связано с серьёзным дефицитом воды, и что тарифы подняли для того, чтобы мы экономили питьевую воду, иначе останемся без неё.

Житель Алмалыка, Ташкентская область

В моей махалле централизованная система водоснабжения. Качество воды в ней всегда было плохое, таким и остаётся. Но напор воды хороший, насосов у нас нет. Воду пьём, предварительно пропуская её через фильтр, либо кипятим.

Нас в доме три человека. Поскольку мы живём на участке, воды требуется много. Для полива огорода используем водопроводную воду, поэтому счета за воду получаем большие. О плановых отключениях воды махалля предупреждает заранее.





В целом, я считаю, что в последние годы в стране усилились проблемы с водой. Я лично экономлю воду, несмотря на тарифы, а что насчёт их повышения, думаю, государству просто нужно больше денег от нас.

Житель махалли «Сайлык», посёлок Акташ, Бостанлыкский район

Вода — наша больная тема. Уже более 10 лет с июля по сентябрь её нет. А домов и коттеджей строят всё больше и больше. Я сам дачник, но и нам воды не хватает: приходится делать свои скважины. У некоторых на участке такой возможности нет, и они провозят воду из города.

Зимой и весной такой проблемы нет, но только за счёт осадков и талой воды.

Было даже, что по 20 человек к махалле выходили из-за проблемы с водой, но безрезультатно. Председатель нашей махалли постоянно пишет во всевозможные инстанции: в прокуратуру, хокимият, приёмную президента, Кабмин. Все письма остаются без ответа.





Кроме недостатка воды, есть проблема с ремонтом труб. Прорывы случаются регулярно, бывает, что несколько раз в месяц. Тогда жителям приходится за свой счёт покупать материал и собираться на хашар для ремонта.

Здесь у нас строится гостиница и жилой комплекс Oqtosh Avenue Resort с двумя бассейнами и поющим фонтаном на более чем 250 апартаментов. Если они подключатся к нашей системе, то вода у других жителей исчезнет совсем.

Представители строящегося комплекса заявили, что не владеют информацией о том, к какому источнику будет подключена система водоснабжения.

Диляфруз Турабаева, Учкудук, Навоийская область

У нас центральная система водоснабжения, а серьёзных проблем ни с чем никогда не бывает: и вода, и свет есть, даже если по всей стране проблемы. Когда везде были веерные отключения, у нас электроэнергию экономили только в некоторых районах, и то исключительно за счёт уличного освещения.

Холодную воду отключают редко, если прорыв где-то или в самом доме соседи перекрыли. С горячей водой похуже — этим летом даже на неделю отключали. Это не сильно мешало, ведь вода в трубах и так нагревалась.

Я живу вместе с мамой, поэтому много воды мы не тратим. Платим не по счётчику, а по нормативу. Это, может, и не очень выгодно, но удобно — не приходится думать об экономии.

Гузаль, махалля «Абдурахмонова». Джалакудукский район, Андижанская область

Я живу в Ташкенте, но мои родные проживают в Андижане. Там в нашем частном доме система водоснабжения централизованная. Качество воды у нас всегда было хорошим. Таким и остаётся. Отключения иногда случаются из-за ремонтных работ.

Обычно мы платим за воду 60−80 тысяч сумов в месяц. Напор всегда хороший, насосов ни у кого нет.

Мне кажется, что тарифы на воду в других регионах подняли для того, чтобы мы её экономили. Но многие этим недовольны. Поэтому, на мой взгляд, правительству стоило начать работу с населением заранее. Нужно было дать людям знак о том, что вода кончается, и готовить их к повышению. Повышение тарифов — это хорошо, потому что теперь люди поймут, что нужно экономить. Люди всегда берегут дорогое.

Владислава Черникова, Андижан

Я живу в Андижане уже больше 20 лет. Проблем с водообеспечением у нас никогда не было. Бывает, что отключают воду раз в несколько месяцев, но всегда предупреждают заранее и редко когда больше, чем на день. Этим летом в городе меняют трубы, поэтому воды, бывает, нет по два-три часа.

В среднем мы платим 100 тысяч сумов в месяц за воду. У нас всегда разное количество людей находится в квартире: бывает, один человек, а бывает и пять. Воду расходуем активно, так как экономить не приходится, да и не получается как-то.