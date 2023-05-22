В Каракалпакстане прогнозируется снижение производства риса в 2,5 раза из-за дефицита воды и планов по ограничению площадей для его выращивания. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров Узбекистана, который разработан Советом министров Каракалпакстана и выставлен на обсуждение до 31 мая.

Проект разработан «с учётом актуальности вопроса защиты интересов других водопользователей при возделывании посевов риса в Каракалпакстане в условиях дефицита воды, обеспечения рационального распределения земли и воды, а также удовлетворения потребностей населения в дешёвой и качественной рисовой продукции».

В ходе проверок, проведённых в августе-сентябре прошлого года, были выявлена незаконные посадки риса на площади 19045,6 га. На эти земельные участки подано 304 млн кубометров воды сверх лимита и без заключения договора. В результате сильно пострадали интересы населения, фермеров и дехкан, не собраны миллиардные налоги на воду.

Одной из основных причин нехватки воды в регионе является отсутствие контроля и бездействие в сельскохозяйственной сфере, подчёркивается в проекте документа.

В будущем планируется избегать недовольства дехкан и фермеров, правильно определять размеры и резервы рисовых земель, обеспечивать рациональное использование земли и воды, не допускать злоупотреблений.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, рисовые площади планируется размещать только в трёх отдалённых районах — Бозатауском, Муйнакском и Тахтакупырском. Это будет сделано, чтобы предотвратить недовольство в других районах, где не выращивается рис, и чтобы положить конец растрате воды, отмечается в проекте.

Документом предлагается создать отборочную комиссию для предоставления возможности дехканам и фермерам из других районов и иным организациям (предприятия, учреждения, кластеры, объединения и кооперативы), использующим сельскохозяйственные угодья, сажать рис в этих трёх районах на основе договора.

Для предупреждения незаконных посевов риса в отведённых для этого местах будут созданы районные рабочие группы и республиканский штаб.





С учётом потребности населения в рисовой продукции площадь для выращивания риса будет ограничена до 20 тысяч га, с которых ожидается урожай на 60 тысяч тонн риса. Хотя, согласно прогнозным объёмам сельхозпродукции на 2023 год, ожидалось, что в Каракалпакстане будет выращено 147,25 тысячи тонн риса, то есть почти в 2,5 раза больше предлагаемого прогноза.

Всего в 2023 году по Узбекистану планировалось произвести 528,2 тысячи тонн риса, включая 144,65 тысяч тонн в Хорезмской области.

Для обеспечения продовольственной безопасности зернопринимающим предприятиям компании «Уздонмахсулот» выделят льготные кредиты. Они должны будут заключить договора с фермерами о сдаче 25 центнеров с гектара урожая риса и покупке продукции с надбавкой в 10%.