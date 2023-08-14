Кыргызстан в августе прекратил подавать поливную воду из Кировского водохранилища в Жамбылскую область Казахстана на фоне маловодия. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.

Как уточнили в ведомстве, в июле Казахстан попросил увеличить поставки из Кировского водохранилища — с 40 до 45 кубометров в секунду — из-за нехватки воды в Жамбылской области страны.

«Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжёлой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях … и уведомило казахскую сторону, что при расходе 45 кубометров в секунду к 1 августа текущего года доля Казахстана составляет всего 3,54 миллиона кубометров, который при расходе 10 кубометров в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023-го. Несмотря на приведённые расчёты и доводы, казахская сторона не отказалась от своей просьбы», — говорится в сообщении министерства, которое приводит 24.kg.

В результате страны подписали протокол, по которому «со второй декады августа вода казахской стороне не будет подаваться».

В Минсельхозе Кыргызстана добавили, что при условии увеличения приточности в Кировском водохранилище «будет рассмотрен» сбор воды Казахстана.

«К сожалению, на сегодняшний день поток воды в водохранилище составляет всего 1 кубометр в секунду, увеличение приточности не наблюдается, в 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду», — отметили в министерстве.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана сообщало, что из-за «недостаточного поступления поливной воды» из Кыргызстана на полях Жамбылской области сложилась «неблагоприятная ситуация». Получившим ущерб планируется выделить компенсации. В стране также проведут полную инвентаризацию орошаемых земель.