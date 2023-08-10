Узбекистан входит в топ-30 стран с повышенным водным стрессом, занимая 25 строчку рейтинга из 164 стран. По данным экспертов, дефицит пресной воды в Узбекистане к 2030 годуможет достигнуть 7 миллиардов кубических метров — это объём четырёх водохранилищ Чарвак или почти два озера Тузкан. К 2050 году дефицит удвоится.

В связи с климатическими и антропогенными изменениями за последние 50 лет ключевые реки страны — Сырдарья и Амударья — потеряли 20% своего объёма. Это влечёт за собой пыльные бури и засухи, которые обостряют проблему водного дефицита.

Специалисты Агентства «Узбеккосмос» рассказали «Газете.uz», какие вызовы дефицит воды бросает населению Узбекистана и как космические технологии могут помочь в решении грядущих проблем.

Как дефицит воды отразится на гражданах?

Нехватка воды в первую очередь ставит под угрозу безопасность и здоровье населения: соблюдение элементарных правил гигиены в домах и общественных местах, коллапс канализационных систем и угроза распространения опасных заболеваний. Дефицит пресной воды приводит к росту её стоимости, а значит, растут цены на сельскохозяйственную продукцию и, соответственно, на всю экономику.

На фоне растущего дефицита спрос на воду увеличивается каждый год. За последние 15 лет объём воды на одного человека в Узбекистане сократился на 48% — с 3,048 кубических метров в 2008 году до 1,589 кубических метров в конце 2022 года.

Даже при таком сокращении, потребление воды существенно выше, чем в Египте, Германии, Израиле , Бахрейне и Великобритании и других странах.





По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сегодня Узбекистан потребляет 169% своих водных ресурсов в течение года, в то время как другие страны Центральной Азии имеют гораздо более низкий уровень потребления. В Казахстане этот показатель достигает 33%, Кыргызстане — 50%, Азербайджане — 54%, Армении — 56%, Таджикистане — 62%.

По данным ФАО, ситуация в регионе будет только ухудшаться, и стране грозит серьёзный дефицит воды.

При повышении средней температуры на 2 °C запасы ледников в Узбекистане сократятся на 50%, а при повышении на 4 °C — на 78%. К 2100 году ожидается, что средняя температура в регионе повысится на 5−6°C.

Запасы ледников на пике Аделунга, 4301 м н.у.м.

Требовать увеличения объёма воды, поступающей в Узбекистан за счёт других стран — малоперспективно. Водный ресурс ограничен мировым объёмом, а климатические факторы влияют на другие страны так же, как и на нас.

Поскольку мы не можем существенно влиять на объёмы поступающей воды, необходимо срочно менять подход к планированию и эффективности использования её запасов, иначе мы рискуем ещё раз повторить катастрофу Аральского моря в центральноазиатском регионе.

На что мы тратим воду?

Основной потребитель пресной воды в стране — сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходится 90% используемого объёма воды. При этом аграрный сектор — один из ведущих в экономике Узбекистана. В 2019 годы его вклад в ВВП страны составил около 28%.

Год назад правительство утвердило меры для обеспечения полива сельхозкультур при ожидаемом дефиците воды, установив с апреля по сентябрь лимит на потребление воды в объёме 28,2 млрд кубометров в месяц. Но до мониторинга эффективности потребления воды в сельском хозяйстве дело так и не дошло.

Использование спутниковых технологий — один из эффективных способов мониторинга за потреблением водных ресурсов. При создании Агентства «Узбеккосмос» руководство страны ставило задачу модернизировать и оптимизировать отрасли экономики таким образом, чтобы рационально использовать природные ресурсы и бюджет. Мониторинг использования водных ресурсов — одно из направлений, по которым работает «Узбеккосмос».

Вместе с экспертами из США, Японии и Германии специалисты агентства провели ряд исследований орошаемых территорий Узбекистана при помощи космомониторинга. Первые результаты сразу же показали, что запасы воды распределяются неравномерно: чем дальше поле от источника, тем меньше ресурсов до него доходит, тем сложнее получить урожай, тем хуже его качество и тем ниже урожайность.

Есть ли решение?

Специалисты «Узбеккосмоса» отмечают, что сбор данных при помощи спутникового мониторинга и их анализ с использованием искусственного интеллекта позволяют определять объёмы потребления воды на орошаемых территориях в масштабах целых областей и бассейнов рек. Кроме того, это даёт возможность делать многолетнюю оценку эффективности водопотребления вплоть до уровня индивидуального фермерского участка.

Графический интерфейс системы мониторинга.

В небольших и густнонаселённых странах, таких как Нидерланды и Израиль, объём потребляемой воды измеряют с помощью датчиков, которые устанавливают на отводах каналов и даже индивидуальных полях. Мониторингом также занимается большой штат инспекторов. Однако такой метод мониторинга не подходит Узбекистану по ряду причин.

Масштабы территорий, значительная пространственная удалённость объектов мониторинга в разы увеличивает стоимость такой методики и делает её экономически невыгодной для широкого применения.

Именно поэтому, в «Узкосмосе» предлагают управлять запасами воды сразу масштабно — с помощью спутникового мониторинга. Это позволяет наблюдать за орошаемыми массивами одновременно по всей территории страны.

В той же Австралии, которая имеет схожие характеристики в плане обширной территории наблюдения, опыт применения дистанционного зондирования показал, что после внедрения систем спутникового мониторинга, инспектор водных ресурсов тратит на мониторинг 2,5 миллионов гектаров земли такое же время, как и на 20 гектаров до внедрения этих систем.

Спутниковые технологии предоставляют прозрачные данные, на которые не влияет человеческий фактор. Это позволяет принимать более информированные решения по управлению водными ресурсами. Пилотные проекты международных институтов развития показывают, что потенциал увеличения эффективности орошения может достигать до 30%.

Анализ водопотребления в Ферганской области.

«Технологии космического мониторинга полей и водных ресурсов позволяют определять урожайность сельхозугодий, выявлять проблемы в ирригационных системах и орошаемых массивах, определять продуктивность воды, а также мониторить соблюдение норм орошения. Этот метод доказал свою эффективность в международной практике, и сегодня особенно актуален для экономики Узбекистана», — отметил начальник отдела Мухиддин Ибрагимов.

Чтобы добиться бережного отношения к воде необходимо применять новейшие технологии, позволяющие принимать своевременные, информированные решения при формировании государственных программ и мер поддержки фермеров. Только таким образом мы сможем добиться устойчивого развития одного из самых важных секторов экономики страны — сельского хозяйства.