Власти регионов Узбекистана начали сообщать о повышении тарифов на холодное водоснабжение и услуги водоотведения.

Согласно данным компании «Узсувтаъминот», с 20 августа тарифы повышаются в Ташкентской области. Новые цены были утверждены областным кенгашем народных депутатов 25 июля.

Для абонентов предприятия «Тошкент сув таъминоти» тариф на кубометр воды для населения вырастает с 950 до 1700 сумов (без НДС), бюджетных и оптовых организаций — с 4000 до 7000 сумов.

Тариф на услуги водоотведения для населения повышается с 700 до 850 сумов за кубометр (без НДС), бюджетных и опровых организаций — с 1300 до 1850 сумов.

Соответственно увеличиваются тарифы для абонентов предприятий «Чимган-Чорбог сув таъминоти» и «Мусаффо оби хаёт», также действующих в Ташкентской области.

Ранее о повышении тарифов в Сурхандарьинской области с 1 августа сообщило предприятие «Сурхондарё сув таъминоти» Тарифы для населения за воду повышаются с 1150 до 2140 сумов за кубометр, канализацию — с 650 до 950 сумов (без НДС).

С 1 августа тарифы также увеличиваются в Кашкадарьинской области — с 1000 до 2000 сумов за воду и с 950 до 1000 сумов за канализацию.

О повышении тарифов в Ташкенте пока не сообщалось.