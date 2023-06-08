В столице Кыргызстана с мая наблюдаются проблемы с подачей питьевой воды. В ряде районов Бишкека введены временные ограничения. «Газета.uz» рассказывает, что известно о ситуации на сегодня.

«Вынужденная мера»

Ситуация с нехваткой питьевой воды в Бишкеке обострилась с наступлением жаркого периода. В середине мая мэрия столицы ограничила подачу воды в семь пригородных сел в дневное время, а также в жилой массив «Арча-Бешик» на окраине Бишкека. В начале июня ограничения продлили «до улучшения ситуации». Городские власти объяснили это «поливом зелёных насаждений питьевой водой в частном секторе и отсутствием ирригационной системы».

Одновременно представители мэрии совместно с коммунальными службами начали проводить рейды по выявлению нерационального использования воды. По результатам проверки власти временно закрыли частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объём воды. Позже были закрыты отдельные оздоровительные комплексы и пункты по мытью ковровых и пуховых изделий.

С 6 июня муниципалитет прекратил подачу воды в южные микрорайоны Бишкека в ночное время. В «Бишкекводоканале» такое решение объяснили «сложной ситуацией с питьевым водоснабжением» в городе.

«Это вынужденная мера, так как необходимо заполнять резервуары воды для стабильного водоснабжения столицы», — говорится в сообщении предприятия.

7 июня в местных СМИ появились сообщения о том, что жители «Арча-Бешика» вышли на магистраль, протестуя из-за отсутствия воды. Около 35 человек перекрыли одну из полос дороги. На следующий день мэрия Бишкека сообщила, что жильцам массива организовали подвоз воды.

Что говорят власти

В мэрии Бишкека дефицит питьевой воды объясняют увеличением её потребления в связи с ростом населения в столице, нерациональным использованием водных ресурсов на полив зелёных насаждений и приусадебных участков, а также низким уровнем воды в реках, питающих водохранилища.

«Это связано в первую очередь с увеличением потребления воды, потому что каждый год в летнее время у нас возникает проблема с водой. Определённые частные дома начинают использовать питьевую воду для полива огорода и зелёных насаждений. Это приводит к увеличению выше нормы. В данном случае мы наблюдаем около 500 литров на человека, когда норма составляет 170 литров. Также наблюдаем увеличение населения, абонентов. Это всё влияет на систему водоснабжения», — сказал вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жыргалбек Шамыралиев.

По словам Шамыралиева, счётчики воды установлены только у 12% жителей Бишкека, а водопотери превышают лимит на 70%. Изношенность водопроводных труб составляет 70−80%.

Основным источником водоснабжения Бишкека является Орто-Алышский водозабор, подающий более 40% питьевой воды. Из-за медленного таяния ледников и отсутствия поверхностной воды на реке Ала-Арча и канале Чон-Алыш упал уровень воды в подпитывающих озёрах водозабора. Сейчас городские власти пытаются заполнить эти подпиточные озера, пуская до 600 литров воды по каналу Чон-Алыш.

В мэрии намерены продолжить рейды и объявили о планах в скором времени ввести дифференцированный тариф на питьевую воду.

«Если человек будет потреблять воду в пределах установленной нормы — 170 литров в сутки на человека, то тариф не изменится. Если больше, то и тариф может увеличиться. Как со светом. Если абонент потребляет до 700 киловатт, то тариф один, если свыше — то другой. Существующая норма потребления воды достаточна для использования её на бытовые нужды. Но мы видим нерациональное использование, люди просто включают её и поливают огороды», — заявил Шамыралиев.

Муниципалитет также обратился к горожанам с просьбой рационально использовать питьевую воду.

Нехватка воды в Астане

Проблемы с подачей питьевой воды наблюдаются также и в столице Казахстана. Вечером 6 июня жители нескольких жилых комплексов в Астане перекрыли улицу из-за отсутствия воды. Они скандировали: «Дайте воду!», отмечая, что живут без неё уже восьмой день.

Аким столицы Женис Касымбек записал видеообращение к горожанам и пообещал, что в течение месяца «все вопросы, связанные с дефицитом воды в городе, будут решены».

«Ежегодно рост населения города составляет 60−70 тысяч человек, это требует дополнительных объёмов воды. Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой», — объяснил он.

Ранее в Астане из-за отсутствия воды дорогу перекрывали жильцы дома от BI Group. Городской акимат тогда заявил, что нестабильная подача воды связана с «ростом населения города и интенсивной застройкой».