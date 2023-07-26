Реконструкция моста перед международным аэропортом Ташкента продлится до декабря 2024 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

Работы здесь ведутся с февраля. Половина путепровода разобрана, движение автомобилей организовано в обоих направлениях на двух полосах.

Путепровод был построен в 1967 году. В 2008 году здесь проводилась реконструкция, в результате которой он был расширен с четырёх до шести полос (по три в каждую сторону).

В мае 2021 года президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект строительства на месте путепровода круговой развязки с заездами и съездами на Малую кольцевую автодорогу. У аэропорта же намечалось построить трёхуровневую круговую развязку. Объект хотели построить в течение 22 месяцев (до февраля 2023 года при начале работ в тот же месяц).

Проект, представленный в 2021 году.



20 июля президент Узбекистана посетил строительство путепровода у аэропорта. В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В целях повышения удобства и увеличения пропускной способности мост будет расширен путём строительства дополнительного помоста… Заезды и съезды исключат необходимость разворота и облегчат пользование развязкой».

Реализуемый проект отличается от того, который предлагался ранее. В частности, судя по эскизу, предоставленному хокимиятом, от трёхуровневой круговой развязки решено отказаться.

Количество полос основного путепровода увеличится до пяти в каждую сторону. Появится возможность съезжать сразу на Малую кольцевую и заезжать с неё. На путепроводе предусмотрены тротуары шириной 1,5 м и велодорожки шириной 1,2 м, а также пешеходные переходы.





Основной путепровод, возводимый сборно-монолитным способом, будет состоять из 15 опор. Его длина составит 650 м, а ширина увеличится до 46,2 м. Заезды и съезды, в том числе два в виде листа клевера, будут сделаны монолитным способом.

По данным хокимията, на сегодняшний день полностью выполнен первый этап демонтажных работ. Перенесены 90% инженерных сетей (железнодорожные сети, сети питьевого водоснабжения, газа, канализации, горячей воды и высоковольные линии 35 кВ), а также деревья.

Фото: Пресс-служба президента.



Заказчиком проекта выступает инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, генеральным проектировщиком — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха», генеральным подрядчиком — трест «Куприккурилиш».

При этом, согласно порталу государственных закупок, как выяснила «Газета.uz», договоры заключены с двумя проектными компаниями — «Куприккурилишлойиха» и Allegro Develop Project.

Протоколом поручений президента от 13 мая 2022 года заказчику разрешено выбрать генерального проектировщика без проведения тендера, в виде исключения, на основе заключения хокимията Ташкента, Министерства строительства и Комитета по автомобильным дорогам. Все три органа выбрали «Куприккурилишлойиха» (для сборной железобетонной конструкции) и Allegro Develop Project (для строительства монолитным способом). С первой компанией был заключён договор по разработке проектно-сметных работ на 7,97 млрд сумов, со второй — на 7,95 млрд сумов.

Стоимость самого проекта строительства путепровода не уточняется.