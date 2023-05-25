Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году, сообщает BBC. Политик направил соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию США.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки», — написал он в Twitter.

44-летний Десантис представляет Республиканскую партию и будет соперничать в борьбе за номинацию от неё с бывшим президентом Дональдом Трампом. Американские СМИ называют Десантиса основным соперником Трампа.

Как отмечает BBC, в ходе избирательной кампании Десантис будет делать ставку на имидж успешного консервативного политика и «без скандальности, так присущей Трампу».

Что известно о Роне Десантисе

До прихода в политику Рон Десантис был военно-морским юристом. В 2012 году он был избран в Конгресс США, а в 2018 году — губернатором штата Флорида. В 2022 году Десантис переизбрался на этот пост c большим отрывом от соперника и стал рассматриваться как восходящая звезда Республиканской партии.

За время работы на посту губернатора Флориды политик ограничил аборты в штате, облегчил жителям скрытое ношение оружия и запретил финансирование инклюзивных программ в государственных университетах.

Выборы в США

Президентские выборы США пройдут 5 ноября 2024 года. В них будут участвовать действующий президент США Джо Байден и бывший глава страны Дональд Трамп, который сейчас проходит фигурантом по уголовному делу о платежах порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Свои кандидатуры на выборах также выдвинули юрист Роберт Кеннеди, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.