Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента страны, сообщает The New York Times.

Перед заседанием Конгресса начался многотысячный «Марш за спасение Америки», его участники требовали пересмотра результатов выборов. Дональд Трамп выступил перед митингующими, заявив, что «мы никогда не признаем поражение». Митинг затем перерос в беспорядки и протестующие штурмом прорвались в Капитолий.

Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен. Вице-президент США Майкл Пенс, а также члены Сената и Палаты представителей были эвакуированы из здания Конгресса.

По данным CNN, в результате беспорядков пострадала одна женщина. Она находится в критическом состоянии после выстрела в грудь. Также были ранены несколько полицейских.

Для восстановления порядка в Вашингтоне в Капитолий будут направлены 1100 бойцов Национальной гвардии округа Колумбия.

Trump supporters storm steps of US Capitol as Congress debates certified Electoral College votes. pic.twitter.com/KuvDJHpoYb