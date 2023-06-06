Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию заявку на участие в выборах президента 2024 года, сообщает Euronews. Ожидается, что он объявит о своём решении 7 июня.

Как член Республиканской партии, 63-летний Пенс будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

25 мая о своём участии в президентской гонке объявил также губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, которого считают одним из главных соперников Трампа.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США Джо Байден, а также племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший

Майк Пенс занимал пост вице-президента США с 2017 по 2021 год при президенте Дональде Трампе. C 2013 по 2017 год Пенс был губернатором Индианы, а с 2001 по 2013 год был членом палаты представителей США.