Бывший хоким Сурхандарьинской области Тура Абдиевич Боболов назначен и. о. хокима Аккурганского района Ташкентской области, сообщило УзА. С начала 2023 года он работал первым заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

С февраля 2022 года Аккурганский район возглавлял Алишер Каримжонов.

Тура Боболов (1970 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (в 1992 году). Начал трудовую деятельность кассиром областного управления государственной собственности. Затем работал начальником территориального управления Торгово-промышленной палаты в Сурхандарьинской области, областного управления комплексного развития территорий.

С 1994 по 2003 годы занимал разные должности в Сурхандарьинской областной администрации Государственного комитета по управлению государственным имуществом и предпринимательством, с 2003 по 2004 год — председателя Палаты товаропроизводителей и предпринимателей Сурхандарьинской области, в 2004—2016 годах — начальника Сурхандарьинского областного управления ТПП.

Был первым заместителем хокима Сурхандарьинской области по экономическим и деловым вопросам с апреля 2017 года по апрель 2019 года, а 1 мая 2019 года был утверждён хокимом области.

Тура Боболов был освобождён от должности хокима Сурхандарьинской области указом президента Узбекистана в конце декабря 2022 года «в связи с переходом на другую работу». Его место занял прокурор Ташкента Улугбек Косимов, а через месяц хокимы сменились в 13 районах области.

В августе прошлого года в интернете распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте тогда заявили, что запись неверно интерпретируется. В сентябре появилась запись, на которой Тура Боболов грубо отчитывал хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. Хокимият заявил, что аудио было местами смонтировано.

В том же месяце президент Шавкат Мирзиёев критиковал хокима Сурхандарьи из-за того, что к 1 сентября в 29 школах области не были завершены строительно-ремонтные работы. Глава государства тогда пригрозил ему увольнением. «Если устал, то я тебя тоже сниму с должности», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Вскоре после этого Тура Боболов решением президента был оштрафован за оскорбления, невыполнение требований, установленных к хокимам, и несоответствие деятельности политике государства.