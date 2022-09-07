В сети распространилось очередное аудио с голосом хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова. На записи, как и на появившейся недавно другой, содержится нецензурные лексика.

По данным областной администрации, запись вырезана из разговора хокима Сурхандарьи с бывшим хокимом Кызырыкского района Ильхомом Юсуповым и представителем районного кластера 17 января. Хокимият утверждает, что запись смонтирована с добавлением других голосов.

В начале записи Тура Боболов предположительно обращается к руководителю кластера и требует от него «не важничать». На записи много склеек и голосов, из-за чего сложно понять, кому адресованы слова и кто отвечает.

«До тебя были [кластеры], которые в сто раз лучше [выращивали продукцию]. Эти четыре трактора ты засунь себе в ****, дружище. Ты работаешь не в России, это Сурхандарья. Это не Бухара, Самарканд, Фергана или Андижан. Дружище, не важничай много. Ты делаешь поганое дело, поганое… Б****ь, моя нога достанет тебя, не обижайся. Раздавлю тебя», — сказал он.

Дальше стороны обсуждают эффективность работы кластера в районе, нехватку техники для культивационных работ и другое.

На записи во временном промежутке 2:07—2:10 слышны нецензурные слова, но резко меняется тональность и громкость голоса. Хокимият подчёркивает, что эти выражения не принадлежат хокиму области, что могут подтвердить свидетели.

В областной администрации пояснили, что в связи с исполнением постановления Кабинета министров Узбекистана от 30 августа 2021 года о создании современных агропромышленных кластеров в Сурхандарьинской области (документ отсутствует в свободном доступе), хлопково-текстильный кластер, созданный при участии иностранных инвестиций в Кызырыкском районе, не выполнил свои обязательства по реализации утверждённых проектов.

В частности, если в 2020 году 10,5 тысячи человек были заняты в сельском хозяйстве, то по итогам 2021 года (на момент разговора) были обеспечены занятостью только 4000 человек, то есть около 6500 остались без работы. В результате выросло число жителей, которые выехали за границу в поисках работы, отмечается в сообщении.

Кроме того, не был выполнен ремонт 262 сенокосных тракторов и культиваторов и 102 сеялок, запланированный кластером для весенних полевых работ в 2022 году.

«В процессе разбора вышеуказанных случаев хоким области в нервном состоянии употребил грубые слова (за исключением слов с 2:07 по 2:10 минуты). Следует отметить, что после этих обсуждений были определены необходимые меры по поднятым проблемным вопросам», — говорится в сообщении.

В хокимияте допустили, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы записать голос Туры Боболова, «горящего душой за развитие региона», смонтировать его и распространить в социальных сетях, пытаясь выставить его в плохом свете в глазах руководства.

«Представим, что глава семьи сердится на своего ребёнка за то, что он не выполнил важное дело для семьи и тянет её назад. Точно так же лидер, отвечающий за благополучие почти 3 миллионов человек, а не пяти или десяти, мог непроизвольно резко разговаривать с ответственными работниками, потому что он был серьёзно озабочен работой, которая не была сделана вовремя. На наш взгляд, те, кто пытается повлиять на работоспособность руководителя, монтируя и распространяя эти слова в сети, не имеют права называть себя доброжелателями сегодняшних реформ», — заявили в областной администрации.

Хокимият также сообщил, обращаясь к пользователям соцсетей, что в действиях тех, кто распространил аудиозапись, которая явно смонтирована, «есть злой умысел», и попросил их «сделать правильные выводы».

В середине августа в сети распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте заявили, что запись неверно интерпретируется.

Позже появилась запись, на которой хоким строго отчитывает чиновников, которые не могут обеспечить «добровольно-принудительную» подписку на газету «Сурхон тонги» в необходимом количестве.

Накануне запись разговора хокима с прокурором упомянул президент Шавкат Мирзиёев. «Если ты устал, то я тебя тоже сниму с должности», — заявил глава государства, обращаясь к Туре Боболову.