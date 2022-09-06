Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября провёл совещание по вопросам стабильности цен на основные продукты питания и создания их резерва. При этом в ходе собрания глава государства отдельно затронул вопрос строительства новых школ в регионах.

«Сегодня каждый хоким мне спокойно скажет: есть внутренняя возможность или нет?» Если да, почему ты предаёшь наш народ? Почему не осваиваешь [выделенные] деньги? Почему не [выделяешь] кредиты? Я сегодня спрошу у каждого", — предупредил президент.

Он сообщил, что по состоянию на 1 сентября в 290 школах не были завершены строительные и ремонтные работы, в том числе в Андижанской области — в 25, Бухарской — 24, Джизакской — 12, Кашкадарьинской — 32, Навоийской — 8, Наманганской — 12, Самаркандской — 8, Ташкентской — 41, Сырдарьинской — 6, Ферганской — 23, Хорезмской — 6, а в Ташкенте — в 23 школах.

«Это о чём говорит? Сегодня я завершу инвестиционную программу на основе озвученных проблем. В следующем году эти областям я не выделю деньги для школ. Обвиню хокима и заставлю выйти и сказать по телевизору: „Я виноват в том, что не выполнил это“», — сообщил он.

Шавкат Мирзиёев подверг критике Туру Боболова, хокима Сурхандарьинской области, где строительно-ремонтные работы не завершены в 29 школах.

«В Сурхандарье есть господин хоким, который разговаривает с прокурорами. Перед тем, как разговаривать по телефону с прокурором ты сначала должен решить вопрос со строительством школ. Если устал, то я тебя тоже сниму с должности», — заявил он.

В середине августа в сети распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте подтвердили, что на записи голос хокима, но заявили, что она неверно интерпретируется.

«Газета.uz» писала, что в 2022 году государство планирует построить 40 школ за 410 млрд сумов. Это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году, но всё равно катастрофически недостаточно для решения проблемы переполненных классов. Ремонт 235 школ предварительно оценивался в 1,2 трлн сумов.