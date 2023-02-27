Бывший хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов работает в качестве первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты. Об этом стало известно из пресс-релиза ТПП об итогах узбекско-азербайджанского делового совета.

Тура Боболов 24 февраля принял участие в заседании совета в качестве первого замглавы ТПП и сопредседателя совета с узбекской стороны. При этом он не числится в разделе «Руководство» сайта организации. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты, он был назначен на эту должность около месяца назад. При этом официально о назначении не сообщалось.

Тура Боболов был освобождён от должности хокима Сурхандарьинской области указом президента Узбекистана в конце декабря «в связи с переходом на другую работу». Его место занял прокурор Ташкента Улугбек Косимов, а через месяц в 13 районах области сменились хокимы.

Напомним, в августе 2022 года в сети распространилось аудио, на котором хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте тогда заявили, что запись неверно интерпретируется.

В сентябре это произошло вновь — в этот раз на записи Тура Боболов грубо отчитывал хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. Хокимият заявил, что аудио местами смонтировано.

В том же месяце президент Шавкат Мирзиёев критиковал хокима Сурхандарьи из-за того, что к 1 сентября в 29 школах области не были завершены строительно-ремонтные работы. Глава государства тогда пригрозил ему увольнением. «Если устал, то я тебя тоже сниму с должности», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Вскоре после этого хоким Сурхандарьи Тура Боболов решением президента был оштрафован за оскорбление, невыполнение требований, установленных к хокимам, и несоответствие деятельности политике государства.