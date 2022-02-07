В понедельник, 7 февраля, в Ташкентской и Каршинской областях прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые районные хокимы и первый замхокима Ташкентской области.

Холмирза Ниёзов. Фото: пресс-служба хокимията Ташкентской области

Первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам сельского и водного хозяйства назначен Холмирза Узганович Ниёзов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. До назначения он возглавлял администрацию Алтыарыкского района Ферганской области.





Алишер Каримжанов. Фото: пресс-служба хокимията Ташкентской области

Хокимом Аккурганского района Ташкентской области назначен Алишер Каримжонов. Об этом также сообщила пресс-служба администрации региона.

Алишер Каримжанов родился в 1983 году в Янгиюльском районе. Экономист по профессии, он работал в органах местного самоуправления, в сфере финансов и статистики.

До назначения работал первым заместителем хокима Куйичирчикского района.

Бехзоджон Юсупов. Фото: пресс-служба хокимията Каршинского района

Хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области назначен Бехзоджон Фарходович Юсупов, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Максуду Мустафоеву, которая покинула пост по собственному желанию.

Бехзоджон Юсупов родился в 1980 году в Яккабагском районе. Окончил Ташкентский государственный юридический институт и Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Был первым заместителем председателя Республиканского комитета по развитию шелководства и каракулеводства.