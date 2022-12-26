Тура Абдиевич Боболов освобождён от должности хокима Сурхандарьинской области указом президента Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как отмечается в сообщении, он переходит на другую работу.

Тура Боболов. Фото: Хокимият Сурхандарьи

Исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области назначен Улугбек Бердикобилович Косимов, ранее занимавший должность прокурора Ташкента.

Напомним, в августе этого года в сети распространилось аудио, на котором хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте тогда заявили, что запись неверно интерпретируется.

В сентябре это произошло вновь — в этот раз на записи Тура Боболов грубо отчитывал хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. Хокимият заявил, что аудио местами смонтировано.

В том же месяце президент Шавкат Мирзиёев критиковал хокима Сурхандарьи из-за того, что к 1 сентября в 29 школах области не были завершены строительно-ремонтные работы. Глава государства тогда пригрозил ему увольнением. «Если устал, то я тебя тоже сниму с должности», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Вскоре после этого хоким Сурхандарьи Тура Боболов решением президента был оштрафован за оскорбление, невыполнение требований, установленных к хокимам, и несоответствие деятельности политике государства.

Тура Боболов руководил Сурхандарьинской областью с 2019 года.

Улугбек Косимов служил прокурором Ташкента с 2021 года. Ранее он с сентября 2019 года работал прокурором Ферганской области, до этого — прокурором Сурхандарьинской области (2018−2019), а прежде — хокимом Денауского района.

На прошлой неделе указом президента Улугбеку Косимову было присвоено звание государственного советника юстиции, что приравнивается к генерал-майору.