В среду в 13 районах Сурхандарьинской области прошли внеочередные сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые хокимы.

В 11 районах хокимами стали сотрудники организаций республиканского уровня и города Ташкента, в 2 районах назначения произведены в порядке ротации.

В сессиях, где освобождались и утверждались новые хокимы, участвовали и. о. хокима Сурхандарьи Улугбек Косимов (бывший прокурор Ташкента, назначен на эту должность в декабре) и представители Администрации президента Узбекистана.

В выступлениях участников сессии говорилось, что «хокимы, как того требует глава государства, должны соответствовать сегодняшнему дню, быть современно мыслящими, жить заботами народа, обеспечивать реализацию реформ в социально-экономических сферах на территории».

Отмечалось также, что вновь назначенные руководители должны, объединившись, работать совместно над развитием каждого района, повышением уровня жизни людей.

Назначения





Ангорский район — Косим Эсонович Мардонов

С 2020 года работал главным специалистом по Кашкадарьинской и Ферганской областям Секретариата по вопросам комплексного развития регионов, коммуникаций, строительству и ЖКХ Кабинета министров. Предыдущий хоким: Шохжахон Бекмуратович Абдуллаев.





Бандиханский район — Абдумалик Абдукодирович Алламурадов

С 2022 года работал хокимом Денауского района. Предыдущий хоким: Уткир Абдузоирович Чориев.





Байсунский район — Бохадир Шотураевич Шукуров

С 2022 года работал заведующим отделом экологического контроля в Кабинете министров. Предыдущий хоким: Асқарали Чориевич Жураев.





Денауский район — Илхом Ибрахимович Аброров

С 2020 года работал начальником управления в Министерстве занятости и трудовых отношений. Предыдущий хоким: Абдумалик Абдукодирович Алламурадов.





Джаркурганский район — Элъмурод Рузимуродович Авазов

С 2022 года работал начальником управления развития инфраструктуры торговли и услуг в Министерстве экономического развития и сокращения бедности. Предыдущий хоким: Баходир Абдикаюм угли Ураков.





Кызырыкский район — Шерзод Абдимуратович Ражабов

С 2021 года работал заместителем директора Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Предыдущий хоким: Рустам Убодуллаевич Пардаев.





Музрабадский район — Абдурашид Ҳудаярович Исмаилов

С 2022 года был первым заместителем хокима Музрабадского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности. Предыдущий хоким: Абдурашид Ҳудаярович Исмаилов.





Алтынсайский район — Бахром Омонович Махматраемов

С 2021 года был заместителем генерального директора Агентства кинематографии. Предыдущий хоким: Алишер Турабович Джумаев.





Сариасийский район — Абдукодир Хайдарович Донаев

С 2022 года был прокурором Яшнабадского района Ташкента. Предыдущий хоким: Абдисалом Пардаевич Хужакулов.





Термезский район — Шухрат Худайбердиевич Назаров

С 2022 года работал и. о. начальника государственной налоговой инспекции города Чирчика Ташкентской области. Предыдущий хоким: Шухратжон Бекмахматович Уринов.





Узунский район — Хабибулла Шерданакулович Бозоров

С 2022 года работал заместителем Управления охраны общественного порядка ГУВД Ташкента по духовно-просветительской работе. Предыдущий хоким: Бахром Бобохонович Турсунов.





Шерабадский район — Зайнобиддин Жалолитдинович Халилов

С 2022 года работал заведующим отделом в Счётной палате. Предыдущий хоким: Зиядулла Урокович Давлатов.





Шурчинский район — Улугбек Хуррамович Зокиров

С 2022 года работал заместителем директора департамента в Центральном банке. Предыдущий хоким: Бахтиёр Хаитович Худойберганов.