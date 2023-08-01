Количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в Узбекистане планируется сократить минимум на 50% к 2030 году. Это предусмотрено проектом Стратегии «Узбекистан-2030», опубликованном для обсуждения накануне.
Документ не содержит показателей по сокращению количества ДТП на 2023 год. На 2024 год эту цифру планируется уменьшить на 10%.
Целевые параметры по сокращению смертности и травматизма в ДТП в проекте не содержатся.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие в стране было зарегистрировано около 4000 ДТП, в них погибло 873 человека и более 3500 получили травмы.
Эти показатели заметно выше, чем за первое полугодие 2022 года, когда произошло 3559 ДТП, скончались 784 человека и травмы получили 2775.
На 2023 год Служба безопасности дорожного движения МВД ставила задачу снизить количество ДТП и смертных случаев в них на 15%, однако, как видно, пока наблюдается только увеличение.
Президент на недавнем совещании в Фергане объявил выговор главе СБДД Олиму Саидову.
В проект стратегии также включён пункт об оборудовании всех нерегулируемых пешеходных переходов в стране, имеющих ширину в две и более полосы, светофорами.
На 2023 год в проекте также не заложено никаких параметров, а в 2024 году планируется установить светофоры на 50% всех переходов.
«Газета.uz» много раз писала о недопустимости наличия нерегулируемых переходов через многополосные улицы. В развитых странах светофор ставится, если пешеходу нужно перейти более одной полосы. В Ташкенте светофоры на нерегулируемых переходах обычно появляются после смертельных ДТП.
При реконструкции ряда крупных перекрёстков Ташкенте в прошлом году был заложен принцип «больше одной полосы — светофор обязателен», однако эта практика не распространилась на весь город.
Это два единственных пункта, касающихся сферы безопасности дорожного движения, во всём проекте стратегии.
В Узбекистане уже несколько лет говорится о планах внедрения концепции Vision Zero (нулевой смертности) по сокращению смертности и травматизма в ДТП (в проекте стратегии она не упоминается).
Единственным реальным изменением за это время стало снижение разрешённой скорости движения транспорта в городах и районных центрах с 70 до 60 км/ч.