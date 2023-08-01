Количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в Узбекистане планируется сократить минимум на 50% к 2030 году. Это предусмотрено проектом Стратегии «Узбекистан-2030», опубликованном для обсуждения накануне.

Документ не содержит показателей по сокращению количества ДТП на 2023 год. На 2024 год эту цифру планируется уменьшить на 10%.

Целевые параметры по сокращению смертности и травматизма в ДТП в проекте не содержатся.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие в стране было зарегистрировано около 4000 ДТП, в них погибло 873 человека и более 3500 получили травмы.

Эти показатели заметно выше, чем за первое полугодие 2022 года, когда произошло 3559 ДТП, скончались 784 человека и травмы получили 2775.

На 2023 год Служба безопасности дорожного движения МВД ставила задачу снизить количество ДТП и смертных случаев в них на 15%, однако, как видно, пока наблюдается только увеличение.

Президент на недавнем совещании в Фергане объявил выговор главе СБДД Олиму Саидову.

В проект стратегии также включён пункт об оборудовании всех нерегулируемых пешеходных переходов в стране, имеющих ширину в две и более полосы, светофорами.

На 2023 год в проекте также не заложено никаких параметров, а в 2024 году планируется установить светофоры на 50% всех переходов.

«Газета.uz» много раз писала о недопустимости наличия нерегулируемых переходов через многополосные улицы. В развитых странах светофор ставится, если пешеходу нужно перейти более одной полосы. В Ташкенте светофоры на нерегулируемых переходах обычно появляются после смертельных ДТП.

При реконструкции ряда крупных перекрёстков Ташкенте в прошлом году был заложен принцип «больше одной полосы — светофор обязателен», однако эта практика не распространилась на весь город.

Это два единственных пункта, касающихся сферы безопасности дорожного движения, во всём проекте стратегии.

В Узбекистане уже несколько лет говорится о планах внедрения концепции Vision Zero (нулевой смертности) по сокращению смертности и травматизма в ДТП (в проекте стратегии она не упоминается).

Единственным реальным изменением за это время стало снижение разрешённой скорости движения транспорта в городах и районных центрах с 70 до 60 км/ч.