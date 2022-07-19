За первое полугодие текущего года в Узбекистане снизились показатели травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях, а также их общее количество, сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД.





Всего в январе-июне официально зарегистрировано 3559 ДТП (за такой же период 2021 года — 3753, снижение на 194, или 5,2%), в которых травмы получили 2775 человек (2842, -67, -2,4%) и скончались 784 человека (911, -127, -13,9%).

Количество ДТП снизилось во всех регионах, кроме Ферганской области — 621 (+3%) и Наманганской области — 400 (+7%). В Ташкенте эта цифра составила 479 (-10%), Ташкентской области — 413 (-6%), Самаркандской — 372 (-1%), Андижанской — 299 (-10%), Каракалпакстане — 193 (-4%), Кашкадарьинской — 161 (-26%), Бухарской — 139 (-4%), Сурхандарьинской — 131 (-8%), Навоийской — 106 (-17%), Хорезмской — 89 (-3%), Джизакской — 86 (-21%) и Сырданьинской — 70 (-1%).

Причиной 22,9% всех ДТП, или 818 из них, стало превышение водителями разрешённой скорости. В 7,1% случаев, или 254, к аварии привела неопытность водителя, 5,1%, или 182, — несоблюдение дистанции, 3,7%, или 133, — нарушение требования пропустить пешехода, 2,9%, или 105, — игнорирование сигнала светофора или дорожных знаков, 2,8%, или 101, — нарушение правил обгона, 1%, или 35, — вождение в нетрезвом виде и 8,7%, или 313, — другие причины. Это так называемые субъективные причины аварий, доля которых составила 54,5% — 1941.

К объективным причинам СБДД отнесло 1618 ДТП, или 45,5%. Это отсутствие пешеходного перехода — 11% (393), велодорожек — 8,3% (298), разделителей направлений движения — 8,1% (289), освещения — 5,2% (186), мокрая или скользкая поверхность — 1,9% (68). К таким причинам служба также отнесла (буквальный перевод) отсутствие заборов, ограничивающих движение пешеходов — 4,6% (167), неприспособленность дорог или улиц к потоку транспорта, т. е. их узость — 4,3% (155) и нехватку надземных или подземных переходов — 1,7% (62).

Почти половина всех ДТП — 46,8%, или 1648, — была связана с наездом автомобилей на пешеходов. На долю столкновений автомобилей пришлось 31,8% (1132) аварий, наездов на велосипедистов — 8,4% (298), опрокидываний автомобилей — 5,3% (190), столкновений с барьерами — 4,4% (156) и столкновений со стоящим транспортом — 1,2% (41).

Подавляющее большинство ДТП произошло с участием легковых автомобилей — 84% (2990). В 10,4% аварий (373) участвовали грузовые автомобили, 10,3% (372) — велосипедисты и 1,3% (47) — автобусы.

Напомним, в 2021 году, после снижения статистики в пандемийный 2020 год, цифры аварийности в стране резко выросли: количество ДТП — на 43%, смертность в результате ДТП — на 24%, случаи травматизма — на 40%. Главными причинами ДТП были превышение скорости и неправильная организация движения.