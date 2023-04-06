Правительство Узбекистана постановлением от 3 апреля внесло изменения в Правила дорожного движения касательно максимальной разрешённой скорости движения транспортных средств в городах.

Новая формулировка абзаца второго пункта 78 ПДД теперь звучит так:

«В городах Нукус и Ташкент, областных и районных центрах, а также на территории городов разрешено движение транспортных средств со скоростью, не превышающей 60 км/ч».

Первый абзац этого же пункта сохранён в прежней редакции:

«В населённых пунктах разрешено движение транспортных средств со скоростью не выше 70 км/ч, на расстоянии 300 м до и после школ и дошкольных образовательных организаций при наличии соответствующих знаков — не выше 30 км/ч, в жилых кварталах и на прилегающей территории (земельных участках между жилыми зданиями) — не выше 20 км/ч».

Снижение скорости с 1 апреля было предусмотрено Государственной программой по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, утверждённой президентом Шавкатом Мирзиёевым в конце февраля. Однако в указе об этом говорилось только о Ташкенте, Нукусе и областных и районных центрах.

В действовавшей до этого редакции ПДД говорилось, что в столице и крупных городах по решению республиканской комиссии по безопасности дорожного движения только в местах с большим потоком транспорта и людей скорость может быть снижена с разрешённых 70 до 60 км/ч. Эта версия правил была принята год назад. «Газета.uz» писала, что проект изменений не обсуждался с общественностью.

Ранее, в феврале прошлого года, президент заявил о необходимости ограничения скорости транспорта в центре Ташкента до 50−60 км/ч. Предложения о введении зон «50 км/ч» утверждены не были.

В январе республиканская комиссия утвердила снижение скорости до 60 км/ч в Ташкенте в пределах Малой кольцевой автодороги, а в Ургенче и Намангане — на всей территории города. В других регионах скорость была ограничена на отдельных участках улиц и дорог.

О том, как депутаты Ташкента обсуждали, надо ли снижать скорость транспорта, читайте в материалах по теме ниже.