Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД в Фергане в пятницу подверг критике состояние сферы обеспечения безопасности дорожного движения.

Население совершенно недовольно работой в этой области, заявил глава государства.

За первое полугодие в стране зарегистрировано около 4000 ДТП, в них погибло 873 человека и более 3500 человек получили травмы.

«Обратите внимание, причиной 48% всех аварий являются недостатки дорожной инфраструктуры», — заявил президент.

«Ответственности „Узавтойул“ и хокимиятов за улучшение ситуации совершенно не чувствуется. Они озабочены только укладкой асфальта, а безопасность движения осталась без внимания», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев объявил выговор начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову. Он также сообщил об увольнении начальников УБДД Джизакской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей.