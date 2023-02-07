Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана поставила задачу снизить в течение 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий в стране и смертных случаев в них на 15%. Об этом говорилось на совещании, проведённом под руководством главы департамента, заместителя министра внутренних дел Бекмурода Абдуллаева.

По данным СБДД, в прошлом году в стране было официально зарегистрировано 9902 ДТП, что на 99, или 1%, меньше, чем годом ранее — 10001. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 111, или 5,1%, — с 2197 до 2086, а умерших в результате аварий — на 70 человек, или 2,9%, — с 2426 до 2356. При этом аварий, связанных с травматизмом, стало больше на 12, или 0,2%, — 7816 вместо 7804 в 2021 году, а число травмированных увеличилось на 376, или 3,9%, — с 9230 до 9606 человек.

На 100 тысяч населения в прошлом году пришлось 27,5 ДТП, на каждые 10 тысяч единиц транспорта — 23,7. Количество ДТП со смертельным исходом на 100 тысяч населения составило 5,8, на 10 тысяч единиц транспорта — 5. Число аварий, связанных с травматизмом, на 100 тысяч населения — 20,7, на 10 тысяч единиц транспорта — 24,4.

Справка: На 1 января 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила 36 024 900 человек, увеличившись за год на 753 624 человека. Количество зарегистрированных транспортных средств на начало года достигло 4 186 521 единиц, или на 364 652 единиц больше, чем на начало 2022 года.

В подавляющем большинстве случаев смерти в результате ДТП — 91,7%, или 2161, — люди были не пристёгнуты ремнями безопасности, 8,3%, или 195, погибших по причине аварий были пристёгнуты. Среди получивших травмы в ДТП 66,9%, или 6426, не были пристёгнуты, 33,1%, или 3180, были пристёгнуты.

По виду ДТП больше всего — 44,9%, или 4449, — составили наезды на пешеходов, 31,2%, или 3093, — столкновения автомобилей, 11,5%, или 1136, — наезды машин на велосипедистов. 4,7% ДТП, или 467, — были связаны с опрокидыванием автомобилей, 4,3%, или 428, — столкновением с препятствиями, 1,1%, или 105, — столкновение со стоящим транспортом и 2,3%, или 224, — другим.

Наибольшее количество ДТП произошло с участием легковых автомобилей — 76,1%, или 7370. На велосипеды пришлось 11.5%, или 1136, ДТП, грузовики — 9%, или 1047, мотоциклы — 1,4%, или 142, автобусы — 1,4%, или 141, гужевые повозки — 0,4%, или 43, скутеры — 0,2%, или 23.

СБДД выделяет объективные и субъективные причины происхождения аварий. К объективным (48,1%, или 4759 ДТП) отнесены отсутствие разделителей посередине дороги — 13,1% (1302), отсутствие ограждений, ограничивающих движение пешеходов, — 11,6% (1154), отсутствие пешеходного перехода — 10,3% (1017), неисправность дорожного покрытия — 4,1% (408), отсутствие велодорожки — 3,5% (342), отсутствие светофоров или знаков — 2,2% (214) и другие — 3,3% (322).

К субъективным причинам (51,8%, или 5143 ДТП) служба относит несоблюдение скоростного режима — 15,8% (1577), неопытность водителя — 10,6% (1046), игнорирование сигналов светофора или знаков — 8,5% (845), управление транспортным средством при отсутствии на это прав — 5% (493), усталость и засыпание за рулём — 3,5% (343), вождение в состоянии опьянения — 3% (299) и другие — 5,5% (540).

СБДД отмечает, что количество ДТП выросло в Ферганской, Джизакской и Сырдарьинской областях.

Среди новшеств, которые СБДД внедряет для сокращения количества ДТП и случаев смертности и травматизма на дорогах, — закрепление сотрудника службы за каждой махаллёй страны.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкенте в 2022 году было зарегистрировано 1200 ДТП, что больше, чем годом ранее — 1073. Число погибших в авариях в столице за год составило 136, из них 17 детей, получивших травмы — 1463, среди них 56 несовершеннолетних.

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Источник: СБДД.