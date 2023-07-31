Предельный размер дефицита государственного бюджета Узбекистана в 2023 году может увеличиться, следует из проекта постановления президента о реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в текущем году.

Согласно закону о госбюджете на текущий год, лимит дефицита госбюджета установлен в размере 3% от ВВП, или 32,5 трлн сумов. Это означает, что на эту сумму расходы, согласно прогнозу, превысят доходы консолидированного бюджета, который включает госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

В проекте стратегии говорится об обеспечении дефицита бюджета в пределах 5%, или 53,4 трлн сумов, что на 20,87 трлн сумов (около 1,8 млрд долларов США) больше действующего лимита.

Остальные целевые показатели, предусмотренные в законе о госбюджете, практически не изменились. Рост ВВП планируется обеспечить на уровне 5,3−5,5%, рост промышленного производства — 6,7%, сферы услуг — 14%, сельского хозяйства — 3,5%, строительства — 6%. Инфляцию намечено удержать в пределах 9−9,5%.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ранее на вопрос о дефиците бюджета не назвал точную сумму, но отметил, что она «чуть выше» лимита. По его словам, рост этой цифры связан с возросшим импортом газа, хотя за первые полгода Узбекистан импортировал газ только на 200 млн долларов.

«Газета.uz» сообщала, что только с 1 по 13 января 2023 года расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов, речь про госбюджет, а не консолидированный бюджет), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года). С середины января Министерство экономики и финансов (МЭФ) приостановило публикацию сведений о доходах и расходах бюджета, которые раскрывались минимум с 2019 года.

В 2022 году правительство не уложилось в лимит госбюджета в 3% ВВП, из-за чего парламент одобрил увеличение расходов на 2 млрд долларов и лимита — до 4% к ВВП. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, в связи с чем возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов).