К концу года Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила предложение правительства увеличить расходы государственного бюджета 2022 года дополнительно на 2,036 трлн сумов. Соответствующий закон был принят в трёх чтениях на заседании в понедельник. В ноябре депутаты принимали поправки об увеличении расходов на 20,91 трлн сумов.

Как сообщил министр финансов Тимур Ишметов, Министерству дошкольного образования предлагается выделить дополнительные субсидии на 407,1 млрд сумов в связи с увеличением количества частных детских садов (на 1400 с начала года, всего — 20,5 тысячи), работающих на основе государственно-частного партнёрства, и числа воспитанников — на 110 тысяч.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания планируется направить 404,7 млрд сумов для возмещения убытков, сформировавшихся из-за применения пониженных тарифов на теплоснабжение. Средства получит хокимият Ташкента, чтобы компенсировать расходы, связанные с тарифами, в рамках государственно-частного партнёрства с компанией Veolia, получившей в управление систему теплоснабжения столицы.

Для финансирования дополнительных мероприятий, «требующих незамедлительного решения в регионах», предусмотрено выделение Министерству финансов 1 трлн сумов, которые будут перераспределены среди местных бюджетов хокимиятов. Деньги будут направлены на улучшение дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения и другой инфраструктуры.

Министерство экономического развития и сокращения бедности получит 224,5 млрд сумов из госбюджета на расходы по транспорту местных автопроизводителей, которые экспортируют свою продукцию в другие страны.

Увеличение расходов на 2 трлн сумов не приведёт к увеличению дефицита консолидированного бюджета выше 4% ВВП, заявил министр.

Ранее депутаты сообщали, что правительство просит выделить 224,5 млрд сумов на финансирование расходов, связанных с утилизационным сбором, который уплачивается местными автопроизводителями в странах, куда они экспортируют свою продукцию.

Депутат Расул Кушербаев сообщил, что UzAuto Motors получит 137,5 млрд сумов, а Самаркандский автомобильный завод (SamAuto, 51,9% принадлежит UzAuto Commercial Vehicles Management) — 87 млрд сумов.

Депутат Дониёр Ганиев на ноябрьском заседании задал вопрос, почему в текущих сложных условиях выделяют средства монопольным компаниям. По его словам, утилизационный сбор за автомобили, которые покупают в других странах, уплачивают налогоплательщики Узбекистана, чтобы местные компании могли продавать свои машины подешевле за границей. Первый заместитель министра по экономическому развитию и сокращению бедности Илхом Норкулов ответил, что это связано с транспортными расходами местных экспортёров, а не только с UzAuto Motors.

На это парламентарий сообщил, что информация про утильсбор приведена в пояснительной записке министра финансов и также озвучена другие представителем правительства в ходе обсуждения законопроекта во фракциях партий.

Несмотря на эту критику и возражения, в первом чтении 105 депутатов поддержали законопроект, 2 (из партии УзЛиДеП и «Адолат») выступили против, 7 воздержались, 10 не проголосовали.

Затем парламентарии поддержали решения отозвать предыдущие поправки в госбюджет 2022 года об увеличении дефицита с 3% до 4% (принятые 22 ноября) и объединить их с текущими поправками. Объединённый закон был принят в трёх чтениях (103 депутата — за, 3 — против, 4 — воздержались).

Предыдущие поправки почти на 2 млрд долларов

Напомним, что принятыми ранее поправками предусматривается увеличение расходов госбюджета на 20,91 трлн сумов (около 1,85 млрд долларов). При этом всего предусматривается финансирование допрасходов на 31,3 трлн сумов, однако 10,4 трлн сумов были «оптимизированы за счёт текущих расходов» (уменьшения финансирования в других министерствах и ведомствах).

Если в начале года баланс Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд Узбекистана) был запланирован с профицитом (доходы больше расходов), то к концу года ожидается отрицательное сальдо в -0,3% к ВВП.

Кроме того, Министерство народного образования получило 922 млрд сумов:

106 млрд сумов — на питание учеников 1−4-х классов школ Хорезмской области и Каракалпакстана;

400 млрд сумов — на компенсацию аренды школьных учебников;

77 млрд сумов — надбавки учителям, имеющим международные и национальные сертификаты по предметам.

432 млрд сумов из других расходов МНО, которые могут быть не освоены до конца года, перенаправляются на финансирование этих расходов министерства.

302 млрд сумов переводятся в Агентство по делам молодёжи для финансирования штата лидеров молодёжи в школах.

Таким образом, расходы министерства с начала года увеличиваются на 196 млрд сумов (до 26,01 трлн сумов).

Министерству дошкольного образования дополнительно выделяется 500 млрд сумов на субсидии (450 млрд сумов) семейным дошкольным образовательным учреждениям (за счёт увеличения на 1500 числа таких учреждений), а также на строительство детских садов в регионах с малых охватом дошкольным образованием (137 млрд сумов).

Министерству высшего и среднего специального образования предоставляется дополнительно 169 млрд сумов, в том числе на оплату контракта для девушек, обучающихся на магистратуре в вузе (75 млрд сумов) и строительство общежитий для студентов (50 млрд сумов). Средства Минвуза на 187 млрд сумов, которые могут быть не освоены до конца года, распределяются на другие цели. Таким образом, расходы министерства с начала года уменьшаются на 62 млрд сумов.

На счёт Министерства здравоохранения направляется дополнительно 2,4 трлн сумов, в том числе 2,2 трлн сумов — на увеличение зарплат медработников исходя из их разряда, 195 млрд сумов — на исполнение реализации программ развития в сфере.

Министерство культуры дополнительно получает 96 млрд сумов, в том числе 55 млрд сумов — на исполнение постановления президента для развития сферы культуры, 9,5 млрд сумов — оснащение центров культуры музыкальными инструментами, 32 млрд сумов — на повышение зарплат сотрудников центрального аппарата и региональных управлений Минкульта и строительство государственного музея истории в Бухаре.

Фонду развития систем водоснабжения и канализации при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания предоставляется 538 млрд сумов для улучшения питьевого водоснабжения в Сурхандарье за счёт строительства трубопровода из Тупалангского водохранилища, 70 млрд сумов — на питьевое водоснабжение населения Кашкадарьи, 47 млрд сумов — на водоснабжение жителей Сохского района Ферганской области, 12 млрд сумов — строительство и реконструкцию системы водоснабжения в махаллях в Самаркандской области, 20 млрд сумов — на улучшение водоснабжения жителей Термеза и Термезского района за счёт строительства артезианских колодцев.

Средства 214 млрд сумов в системе МинЖКО перераспределяются, а общий прирост расходов с начала года составит 464 млрд сумов.

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства получает дополнительно 311 млрд сумов субсидии на произведённую и реализованную продукцию животноводческими, птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами, являющимся плательщиками НДС (в начале года было выделено 200 млрд сумов).

Министерство инвестиций и внешней торговли дополнительно получает 226 млрд сумов, из них 126 млрд сумов — на компенсацию транспортных расходов экспортёров, 100 млрд сумов — на покупку акций Международный банк реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

Компания UzGasTrade, созданная в июне для выполнения функций по покупке и реализации природного газа в централизованному порядке и функции единого экспортёра, получит 9,2 трлн сумов. Эти средства направлены на покрытие отрицательной разницы между продажей и покупкой природного газа, а также расходов по транспортировке газа в августе-декабре.

Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности выделяется дополнительно 400 млрд сумов.

115 млрд сумов выделяется на эффективную организацию деятельности и финансирование первоочередных расходов (зарплат) помощников хокимов и представителей, закреплённых за регионами.

На субсидии для вовлечения и обучения населения предпринимательству направляется 452 млрд сумов.

На пособия предусматривается ещё 3 трлн сумов за счёт увеличения минимальных потребительских расходов с 440 тысяч до 500 тысяч сумов и роста числа получателей пособий с 1,3 млн до 2 млн человек.

Развитие инфраструктуры в махаллях потребует ещё 2,7 трлн сумов, развитие инфраструктуры махаллей, где условия признаны неудовлетворительными, — 784 млрд сумов.

Агентство по делам молодёжи получает дополнительно 765 млрд сумов, в том числе 447 млрд сумов в связи с созданием штата лидеров молодёжи в махаллях.

Кроме того, Министерство народного образования получило 83 млрд сумов на оснащение школ в рамках программ «Обод махалла» и «Обод кишлок».

На строительство надземного метрополитена в Ташкенте Министерству транспорта выделяется дополнительно 300 млрд сумов, на мероприятия, связанные с подготовкой к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, улучшение инфраструктуры Самарканда, строительство и ремонт дорог в области, — дополнительно 400 млрд сумов.

Кашкадарьинская область получила дополнительно 80 млрд сумов на строительство административных зданий и инжинерных коммуникаций нового Кукдалинского района.

Ташкентской области выделено 214 млрд сумов на улучшение теплоснабжения, питьевого водоснабжения и канализации, строительство и ремонт дорог.

Глава Минфина в ноябре прошлого года отмечал, что с 2022 года планируется установить ключевые экономические показатели для всех министерств по расходованию средств госбюджета. По его словам, бюджетный дефицит по строгому поручению намечено снизить до 3% и «жёстко контролировать расходы бюджета».

В сентябре прошлого года замминистра финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что после резкого роста расходов госбюджета из-за кризиса в 2020 году планируется снизить показатель до докризисного уровня — до 27% к ВВП. Кроме того, правительство в последующие годы планировал удерживать уровень госдолга в пределах 50%, а бюджетный дефицит — в пределах 2%, отмечал он.