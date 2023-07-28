Рост дефицита государственного бюджета Узбекистана в первом полугодии был связан с увеличением импорта газа. Об этом на пресс-конференции 27 июля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газета.uz».

По словам главы регулятора, за январь-июнь импорт вырос на 17%. Центральный банк вместе с Министерством экономики и финансов работают над тем, чтобы дефицит бюджета был в пределах установленных 3% ВВП.

«Нам не говорят о дефиците бюджета, но мы видим положение бюджета. Мы видим это через единый казначейский счёт, обслуживающийся через нас. Касательно увеличения расходов [госбюджета], по сравнению с предыдущими годами в первом полугодии есть определённое увеличение расходов бюджета. Я должен отметить, что это прежде всего связано с увеличением объёмов импорта газа. Разница между контрактной ценой газа и внутренней оплачивается за счёт бюджета», — отметил он.

Председатель Центробанка признал превышение дефицита госбюджета «чуть выше» установленного законом лимита в 3% ВВП. Однако он не назвал точную сумму дефицита и не смог дать прогноз, уложится ли правительство в рамках лимита.

По его словам, президент поставил перед правительством задачу удержать дефицит госбюджета в рамках 3% ВВП.

Министерство экономики и финансов также не раскрывает данные по консолидированному бюджету, о его расходах и доходах, а также дефиците.

Согласно закону о госбюджете на 2023 год, предельный размер дефицита консолидированного бюджета составляет 3% ВВП. Правительство может привлечь внешние заимствования на 2 млрд долларов для финансирования дефицита госбюджета.

По данным Агентства статистики, в января-июне Узбекистан импортировал газ на 200 млн долларов США, что в 2,6 раза больше, чем за первую половину прошлого года. Газ покупается по контрактной цене и реализуется населению по сниженной стоимости. Для покрытия этой разницы в 2023 году из госбюджета запланировано выделение 14,2 трлн сумов.

В то же время Узбекистан за январь-июнь экспортировал газ на 278,4 млн долларов (большая часть — в Китай), несмотря на падение добычи, поскольку страна должна выполнять обязательства по контрактам перед другими странами.

В 2022 году правительство не уложилось в лимит госбюджета в 3% ВВП, из-за чего парламент одобрил увеличение расходов на 2 млрд долларов и лимита — до 4% к ВВП. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, в связи с чем возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов).

На заседании по рассмотрению основной ставки в четверг глава ЦБ отметил, что для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе важно обеспечить взаимосогласованную реализацию денежно-кредитной и фискальной политики, которая предусматривает соблюдение бюджетного дефицита в рамках установленных параметров.

«Газета.uz» сообщала, что с 1 по 13 января 2023 года расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года). С середины января Министерство экономики и финансов (МЭФ) приостановило публикацию сведений о доходах и расходах бюджета, которые раскрывались минимум с 2019 года.