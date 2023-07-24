Во второй половине августа планируется проведение третьего открытого диалога президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предпринимателями, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ). Дата встречи пока не сообщается.

МИПТ совместно с Торгово-промышленной палатой и бизнес-омбудсманом начали приём обращений к главе государства.

Представители бизнеса могут отправить проблемы и предложения по своей деятельности по коротким номерам 1094 и 1100, а также через портал business.gov.uz.

20 августа 2021 года президент впервые провёл встречу с предпринимателями в формате открытого диалога. Тогда всего поступило более 15 тысяч вопросов и предложений. Они были систематизированы по семи направлениям, после чего был принят ряд решений президента по решению обозначенных проблем.

Шавкат Мирзиёев на той встрече предложил проводить такое мероприятие каждый год и объявить 20 августа Днём предпринимателей.

Вторая встреча прошла 22 августа прошлого года, где президент в числе прочего объявил о снижении НДС до 12%.