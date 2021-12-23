Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря подписал закон об установлении 20 августа Днём предпринимателей. Документ был принят Законодательной палатой 19 ноября и одобрен Сенатом 15 декабря.

20 августа текущего года президент впервые провёл встречу с предпринимателями страны в формате открытого диалога. В преддверии встречи был объявлен приём вопросов и предложений от предпринимателей — всего поступило более 15 тысяч вопросов. Эти вопросы были систематизированы по семи направлениям. По решению ряда вопросов были приняты решения главы государства.

На встрече Шавкат Мирзиёев предложил ежегодно 20 августа проводить такие собрания и объявить эту дату Днём предпринимателей.

«Впредь ежегодно именно в этот день будет проводиться открытый диалог президента с представителями бизнес-сообщества. Мы подведём итоги нашей работы за минувший год и в торжественной обстановке вручим государственные награды самым передовым представителям бизнеса… Убежден, что новая традиция, которой мы сегодня положили начало, станет эффективной системой, работающей в сфере предпринимательства в течение всего года», — заявил президент.