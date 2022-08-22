С 1 января 2023 года в Узбекистан налог на добавленную стоимость снизится с 15% до 12%. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В ходе открытого диалога отмечалось, что один из самых проблемных вопросов для малого и среднего бизнеса связан с исчислением и возвратом НДС.

Во время открытого диалога с предпринимателями в 2021 году президент обещал снизить ставку НДС до 12% с 2023 года.

«Нужно открыто сказать, кое-кто предлагал: «Экономика ещё не восстановилась после пандемии, в мировой экономике неблагоприятная ситуация, поэтому давайте отложим это на потом. Но хочу заверить вас: мы никогда не свернём с пути реформ и с 1 января 2023 года снизим ставку НДС до 12%!», — сказал Шавкат Мирзиёев.

С 1 июля этого был отменен порядок применения к пустующим зданиям, неиспользуемым земельным участкам повышенных ставок налога на имущество и земельного налога.

Однако поступило много обращений о том, что будет с излишне начисленными налогами 19 тысяч предпринимателей.

«С учетом этого, давайте полностью спишем задолженность предпринимателей в размере 2 трлн сумов, возникшую в результате применения повышенных налоговых ставок, что скажете?», — обратился к предпринимателям глава государства.

Мы также сообщали, что президент предложил ввести новую классификацию предприятий исходя из оборота. С 2023 года для микробизнеса вместо налога с оборота будет введена единая налоговая ставка в 4%. Предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль.