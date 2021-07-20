В ближайшее время планируется проведение открытого диалога президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предпринимателями.
Ожидается, что в ходе открытого диалога будут обсуждаться актуальные проблемы предпринимателей, пути их решения, предложения и инициативы по улучшению бизнес-среды в стране, говорится в анонсе мероприятия.
С 20 по 31 июля предприниматели могут обратиться к главе государства с вопросами, связанными с их деятельностью, идеями и предложениями по расширению и развитию бизнеса.
Обращения можно направить через приёмные по рассмотрению обращений предпринимателей или по телефонным номерам: 11−00, 71−238−52−52, 78−150−60−06 или 71−202−09−06, а также посредством интернет-каналов Торгово-промышленной палаты:
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