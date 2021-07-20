В ближайшее время планируется проведение открытого диалога президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предпринимателями.

Ожидается, что в ходе открытого диалога будут обсуждаться актуальные проблемы предпринимателей, пути их решения, предложения и инициативы по улучшению бизнес-среды в стране, говорится в анонсе мероприятия.

С 20 по 31 июля предприниматели могут обратиться к главе государства с вопросами, связанными с их деятельностью, идеями и предложениями по расширению и развитию бизнеса.

Обращения можно направить через приёмные по рассмотрению обращений предпринимателей или по телефонным номерам: 11−00, 71−238−52−52, 78−150−60−06 или 71−202−09−06, а также посредством интернет-каналов Торгово-промышленной палаты:

Telegram: t.me/uzchamber или бот @taklif_bot;

вебсайт: chamber.uz;

Facebook: fb.com/uzchamber;

Instagram: instagram.com/uzchamber;

E-mail: info@chamber.uz.

Адрес: 100047, Ташкент, улица Амира Темура, 4.