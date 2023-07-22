Группа любителей авиации и споттеров уже много лет призывает власти открыть в Ташкенте музей авиации, однако усилия эти до настоящего времени были безуспешны.

Когда-то в городе действовало огромное предприятие, выпускавшее самолёты, — Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова. Сейчас о нём напоминает разве что супермаркет известной сети под названием «Авиатор» с самолётом в логотипе.

Надежда на создание хотя бы небольшого парка самолётов появилась осенью 2017 года, когда президент Узбекистана подписал постановление об открытии рядом с Астрономическим институтом парка астрономии и аэронавтики. В документе говорилось о размещении в парке макетов самолётов, находящиеся в ведении Министерства обороны, Национальной авиакомпании и Ташкентского механического завода (располагается на территории бывшего ТАПОиЧ). Летом 2019 года в компании, реализующей проект, сообщали, что она уже подписала договор с Минобороны на установку самолётов и вертолётов. С тех пор о проекте ничего не было известно. Осенью прошлого года появился проект решения правительства о создании на этом месте парка цветов.

В начале 2021 года хокимият столицы представлял проекты благоустройства и создания новых парков, среди которых было и предложение о создании парка авиации. Это проект также не был реализован.

В январе 2022 года правительство официально разрешило авиаспоттинг в аэропортах страны. При этом в постановлении об этом компании Uzbekistan Airports совместно с Минобороны и хокимиятом Ташкента поручалось в двухмесячный срок внести в Кабинет министров предложение о создании Национального музея авиации Узбекистана. О статусе проекта ничего не известно.

На территории ТАПОиЧ до последних лет оставалось несколько исторических самолётов, однако по мере освоения площадей бывшего авиазавода эти самолёты были вывезены. Сейчас часть из них находится на территории бывшей лётно-испытательной станции (ЛИС) ТАПОиЧ, где испытывались самолёты. Под влиянием погодных условий самолёты постепенно разрушаются. Рядом в настоящее время строится аэропорт гражданской (деловой) авиации.

Источник: Google Earth.

«Сфере авиации в последние годы уделяется много внимания. В стране действует уже не одна, а несколько авиакомпаний, реконструируются и строятся новые аэропорты, узаконен авиаспоттинг, о чём раньше можно было только мечтать. Создание авиамузея под открытым небом поддержало бы интерес молодёжи к авиации и технике, привлекло бы туристов и сохранило бы историю Ташкента как города, где выпускались самолёты. У нас есть Музей железнодорожной техники, почему бы не создать музей авиации?» — говорит Аброр Сатимов, много лет живущий с этой идеей.

Он когда-то работал на ТАПОиЧ, преподавал в кружках авиамоделирования (и до сих пор создаёт модели) и может часами говорить о самолётах и об идее музея.

Музей можно создать прямо в месте, куда с бывшего авиазавода свезены списанные и недостроенные самолёты, считает он. Помимо того, что не потребуется затрат на транспортировку потенциальных экспонатов, это историческое место первых полётов самолётов, которые строили на ТАПОиЧ.

По имеющейся из открытых источников информации, на этой территории находятся редкие и уникальные самолёты, такие как Ил-76МФ, Ил-114Т (редкий грузовой вариант), АН-8 и Ту-154Б, Ту-134, Ан-12, МиГ-21 и другие. Они представляют ценность и для истории мировой авиации, что однозначно обеспечит интерес к авиамузею далеко за пределами Узбекистана, говорят авиаспоттеры Рустам Маннанов и Аскар Тураназаров.

Открытие музея позволит создать новые рабочие места и привлечь туристов. Территория находится на окраине города, что не создаст транспортных проблем, имеет подъездную дорогу,. Музей будут замечать прилетающие гости. Это может быть отличным общественным пространством. Если же создать условия для проведения лекций, встреч и технических кружков, в том числе авиамоделирования, это послужит популяризации технических наук и взращиванию инженерно-технических специалистов.

Помимо перечисленных самолётов, немалое их количество, в том числе уникальных экземпляров, разбросаны по стране. Многие самолёты, переданные хокимиятам и паркам, находятся в плачевном состоянии или утеряны.

Один такой пример — военно-транспортный самолёт Ан-26, стоящий у хокимията Учтепинского района Ташкента. Он был передан в отличном состоянии, но сейчас заброшен (см. на карте).

Фото: Марк Яськов.

Фото: Марк Яськов.

Можно также вспомнить Як-40, переданный городскому парку Ангрена. Самолёт использовали как склад для угля и брёвен. В прошлом году он был уничтожен пожаром.

Фото из открытых источников.

Также в прошлом году в Нурафшане был порезан на металл Як-40 который стоял в городе Дустабаде.

Фото: Аброр Сатимов.

Фото: Аброр Сатимов.

Ещё один печальный пример — из Алмалыка, где стоявший на постаменте Ан-12 был снят и порезан.

Фото: Аброр Сатимов.

Фото: Аброр Сатимов.

«И таких примеров, к сожалению, много. Собрав все самолёты в одном месте, можно создать настоящий Национальный музей авиации, который, несомненно, станет излюбленным местом горожан и гостей. Пока ещё шанс это сделать есть», — считает Аброр Сатимов.

Список самолётов, находящихся на территории страны, которые потенциально могли бы пополнить экспозицию авиамузея: