Президент Шавкат Мирзиёев 20 июля посетил строительство аэропорта «Ташкент-Восточный».





По данным пресс-службы главы государства, общая площадь территории аэропорта составит 693 гектара. Согласно проекту, он будет иметь 4-киломметровую взлётно-посадочную полосу, современные терминалы, ангары и перроны.

Аэропорт будет оснащён современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием класса ICAO III-А, обеспечивающим взлёт и посадку в сложных метеоусловиях.





На сегодняшний день здесь возведены взлётно-посадочная полоса и здание VIP-терминала. Президент, осмотрев их, дал поручения по финансированию следующих этапов строительства, пересмотру внешнего вида аэровокзала и условий для приёма делегаций, говорится в сообщении. О сроках запуска аэропорта не сообщается.

Директор департамента компании Uzbekistan Airways Нодир Хужамов сообщил в интервью телеканалу «Узбекистан 24», что президент поручил «очень серьёзно и критически» пересмотреть проект.

«Основная цель этого аэропорта — развитие бизнес-авиации в Узбекистане. Мы получили поручение построить ещё один дополнительный бизнес-терминал на 150 мест», — сказал он.

Напомним, проект реализуется почти шесть лет согласно постановлению президента от 30 июня 2017 года. Размещавшаяся на аэродроме раньше военно-транспортная авиация была передислоцирована.

Компания «Узбекистон темир йуллари», которая осуществляла проект, в декабре 2018 года сообщала, что завершение первого этапа проекта намечено на 2020 год.

Проектом планировалось, что воздушная гавань будет иметь два терминала. Первый — для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй — для обслуживания представителей деловых кругов и других пассажиров. Сообщалось также, что в аэропорту будет грузовой терминал.

Изначально планировалось строительство двух взлётно-посадочных полос длиной 4 км, но в новом проекте представлена только одна полоса.