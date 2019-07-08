В сентябре 2017 года президент Узбекистана подписал постановление о создании на территории Астрономического института в Ташкенте Парка астрономии и аэронавтики, планетария и специализированной школы-интерната имени Мирзо Улугбека. Школа приняла первых учащихся в 2018/2019 учебном году.

Информации о том, как продвигается проект строительства Парка астрономии и аэронавтики, до последнего времени не было. «Газета.uz» поговорила с компанией, реализующей проект, а также с жителями домов, которые попадают под снос в связи со строительством парка.

Проектом парка занимается строительная компания Contact Inform Group (CIG). В январском постановлении правительства проект оценивался в 128,3 млрд сумов, 12,1 млрд сумов из которых должна вложить сама компания, а оставшаяся сумма — 14 млн долларов — привлеченные иностранные инвестиции. Инвестором выступит петербургская компания «Петролюкс», с которой заключен меморандум.

Как сообщил «Газете.uz» заместитель генерального директора CIG Сергей Югай, изначально проект планировалось реализовать за счет бюджетных средств, но после посещения территории Астрономического института правительственной делегацией в начале 2018 года было решено привлечь иностранные инвестиции. При этом реконструкция здания института и павильонов телескопов, а также строительство нового музея осуществляются за счет бюджетных средств.

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Хоким Ташкента 11 марта подписал решение о передаче территории Астрономического института Contact Inform Group в аренду на 49 лет.

По словам Сергея Югая, завершить строительство парка планируется в первом квартале 2022 года. Компания уже подписала договор с Министерством обороны на установку самолетов и вертолетов. Закуплено оборудование для планетария и кинотеатра.

В парке планируется установить тематические аттракционы: дирижабли, воздушные шары, аэротрубу, создать игровые площадки. В центральной части предлагается построить обзорную вышку. Для разных выступлений и выставок соорудят трансформирующуюся эстраду. На территории парка также создадут зоны для прогулок и отдыха.

Согласно мастер-плану строительства, часть территории займут тенты, повторяющие контуры континентов Земли. Под ними расположатся фудкорты, торговые лавки и игровые зоны. Парковка будет многоуровневой.

«Мы предлагаем установить колесо обозрения», — сообщил Сергей Югай. Учитывая, что это одна из самых высоких точек в городе, «панорама будет захватывающей». Планировалось построить макет обсерватории Улугбека, но от этой идеи отказались: «На обсерваторию можно посмотреть в Самарканде».

С двух сторон парка, согласно мастер-плану, возвысятся многоквартирный дом для расселения жителей (на первом этаже расположится администрация парка) и отель. Инвесторы отеля готовы вложить 30−35 млн долларов. «Это будет привлекательное место для туристов», — считает Сергей Югай.

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Однако договор аренды с городской администрацией все еще не заключен, и генеральный план проекта пока не утвержден. Из-за отсутствия договора аренды компания не может привлечь иностранных инвесторов.

CIG предоставила документы для подписания договора аренды с хокимиятом и Антимонопольным комитетом. Но из-за того, что договор не подписан, «мы не можем сказать, что это окончательный проект», сказал представитель компании, попросивший не называть его имя.

«Сейчас мы работаем на основании договора с инжиниринговой компанией „Служба единого заказчика“ при хокимияте Ташкента. Есть проектно-сметная документация старого проекта, которой мы и придерживаемся», — отметил он.

Сергей Югай пояснил, что договор аренды должен быть заключен с балансодержателем территории. «Когда мы получили решение хокима, мы стали искать владельца. Не нашлось. Единственный документ, который мы видели, — документ о том, что Николаем II была куплена эта территория для строительства института. Фактически институт находится на балансе городского хокимията. Документов как таковых нет. В настоящий момент я являюсь единственным инвестором, потому что другие инвесторы требуют базу».

Работы по подготовке территории к строительству начались в начале года. К данному времени завершена реконструкция канала. Сейчас CIG занимается вертикальной планировкой территории и ремонтом здания Астрономического института, где укреплены стены, перегородки и фундамент, заменен старый пол. Здание должны сдать к 1 сентября.





Самый сложный вопрос — снос жилых домов, признался Сергей Югай. На территории, отведенной под парк, насчитывается 17 домовладений.

«После выхода решения хокима мы начали переговоры с жителями, так скажем, незаконных строений, которые там располагаются. Фактически они не имели права там строиться, потому что земля не принадлежала институту. Они просто сотрудникам давали барак, в котором можно жить, но ничего отводить себе нельзя», — утверждает он.

По словам заместителя гендиректора компании, хокимият привлек независимую оценочную компанию, услуги которой оплатила CIG.

«Если среднерыночная стоимость квадратного метра 500 долларов, они так и оценили. Они взяли и кадастровые постройки, и незаконные. Например, у человека по кадастру 40 метров. Еще он не оформил 60−80 квадратов. Они оценивали все», — сказал Сергей Югай.

Некоторые дома находятся в аварийном состоянии, в них никто не проживает. В то же время есть четыре особняка. Их независимая оценка еще не проводилась, но приблизительная стоимость каждого составляет около 1 млн долларов.

Жители, проживающие на территории института, заявляют, что все здания внесены в кадастр.

«Мы никогда не могли строиться без разрешения института. Много лет мы даже не могли оградить свои дома забором. У нас все приватизировано правильно», — сказала Мамлакат Турсунова.

Абдугафур Рахимов сообщил, что решения хокима о сносе домов нет и официального предложения о видах компенсации им никто не делал.

«Сказали, чтобы мы ждали комиссию. Мы не видели генеральный план объекта, не видели инвестора. Нам предлагают 250 долларов за квадратный метр. Мы бы здесь жили. У нас нет ветхих домов. Я живу в „николаевском“ доме, он в хорошем состоянии», — рассказал Абдугафур Рахимов.





Жители недовольны тем, что уже два года живут на стройке. Летом здесь очень пыльно, зимой грязь. Они считают, что прежде чем начинать такую стройку, надо было переселить жителей или оградить их дома.

Во время хашара, который был организован хокимиятом 30 июня, экскаваторы сносили деревья (в редакции имеется видео). Рабочие уничтожили живые изгороди, после них осталось много мусора.





На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о противопылевых мероприятиях Сергей Югай ответил, что в результате увлажнения почва может просесть под тяжелой техникой. «Мы стараемся сильно не пылить. Но любая машина поднимает пыль», — сказал он.

По словам жителей, из-за строительных работ они испытывают регулярные перебои с водоснабжением и электричеством. В результате реконструкции также потеряно много деревьев. Это подтверждается спутниковыми снимками Google Earth за август 2017 года и август 2018 года.

Снимок местности со спутника Google Earth. Нажмите для увеличения

Мамлакат Турсунова вспоминает, что раньше местность напоминала лес. Каждое дерево было пронумеровано, и жители не имели права рубить их.

В городском Управлении по экологии и охране окружающей среды «Газете.uz» сообщили, что деревья на территории института не вырубались, и что в результате выезда на место было обнаружено несколько сухих деревьев.

В компании Contact Inform Group заверили, что вырубкой деревьев подрядчик не занимался.

«Газета.uz» подготовила запрос в Управление по земельными ресурсами и государственного кадастра Ташкента и в хокимият города, чтобы выяснить, кто является балансодержателем территории института, по какой причине еще не заключен договор аренды и кто занимался вырубкой деревьев в 2017—2018 годах.

Ранее сотрудники старейшей метеостанции Узбекистана «Ташкент-Обсерватория», расположенной на территории Астрономического института, призвали прекратить строительные работы в пределах охранной зоны объекта, поскольку пыль, оседая на измерительных приборах, искажает показания. Инвестор Contact Inform Group предложил перенести станцию за свой счет, однако МЧС и Академия наук выступили за сохранение метеостанции на нынешнем месте.