В ходе реконструкции улицы Навои на отрезке от Урды до площади Чорсу установили восемь «умных» светофорных систем. Они умеют считать количество машин, подстраиваться под плотность трафика и в зависимости от него менять продолжительность циклов. Например, систему можно «научить» в 8 утра пропускать больше машин направо, а в обед — прямо.

Благодаря искусственному интеллекту скорость движения транспорта удалось выровнять; машины стали в два раза быстрее проезжать перекрёстки.

Заместитель хокима Ташкента — начальник Департамента цифрового развития Алексей Хен и директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента Мурад Абидов рассказали, что умеют делать «умные» светофоры, как они могут избавить город от пробок и что для этого нужно.