В июне Узбекистан нарастил экспорт природного газа в Китай в стоимостном выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяце составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, а в июне — ещё на 9,1%, или 85,27 млн долларов.

Суммарно за первое полугодие экспорт составил 203,9 млн долларов, что в два раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 406,3 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Если сравнить показатели только за три месяца (апрель, май и июнь), то также можно отметить, что в прошлом году объём экспорта был в 1,6 раза больше, чем в текущем.

Агентство статистики при президенте Узбекистана сообщает, что общий объём экспорта газа в июне составил 76,9 млн долларов, что на 8% меньше, чем в мае (с начала года — 278,4 млн долларов). География стран, куда поставляется газ, а также физический объём поставок традиционно не уточняется.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

По итогам 2022 года узбекистанская сторона заявляла об экспорте газа на 910,9 млн долларов. Китайская сторона сообщила об импорте узбекского газа на 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн долларов, или на 18,2%, больше данных Узбекистана.

Как мы сообщали ранее, за шесть первых месяцев года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В середине мая президент подписал постановление о внедрении в Узбекистане единой автоматизированной системы движения газа. До 1 июля поручалось завершить установку электронных счётчиков на всех точках приёма и подачи газа и интегрировать их с базой данных налоговых органов. Кроме того, планируется создать систему сбора информации о договорах по газу и нефти. Требования по установке счётчиков не распространяются на иностранные компании, которым принадлежат больше половины всех нефтегазовых месторождений.